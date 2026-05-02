Паслер поручил оказать помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать юридическую поддержку жителю Оренбургской области, задержанному за попытку прорваться к губернатору во время празднования Первомая.
Паслер прокомментировал в Max инцидент с мужчиной, который попытался прорваться к нему во время празднования Первомая.
По словам Паслера, произошедшее – результат «обычного человеческого фактора»: житель Оренбургской области не учитывая меры безопасности, слишком эмоционально проявил желание пообщаться и потому сразу привлек внимание охраны.
Губернатор отметил, что общественный порядок на массовых мероприятиях необходимо сохранять, особенно в нынешних условиях. Однако он заверил, что мужчина не имел злого умысла, и добавил: «Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку».
Инцидент произошел около «Екатеринбург Арены», когда к губернатору подошёл неизвестный, пока с Паслером фотографировалась местная жительница.
Сотрудники службы безопасности оперативно обезвредили бежавшего к Денису Паслеру нарушителя.
Во время инцидента губернатор Свердловской области заслонил собой местную жительницу.
Позже районный суд Екатеринбурга арестовал этого мужчину на 14 суток.