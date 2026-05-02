В городах Израиля прошли массовые антиправительственные протесты
Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу охватили митинги: недовольные курсом правительства граждане потребовали создать госкомиссию для расследования причин нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Вечером 2 мая в нескольких городах Израиля стартовали антиправительственные акции. Демонстранты выступают против политического курса кабинета министров, возглавляемого премьером Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.
По информации газеты Haaretz, массовые протесты охватили Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу. Протестующие настаивают на формировании государственной комиссии для расследования причин трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года. Тогда вооруженные радикалы движения ХАМАС из сектора Газа совершили масштабное нападение на израильскую территорию.
В Тель-Авиве организатором демонстрации выступил «Форум организаций борьбы» – новое объединение различных протестных движений. К ним также присоединился «Октябрьский совет», который представляет семьи людей, погибших во время осенней атаки.
Напомним, 7 октября 2023 года сторонники ХАМАС атаковали приграничные населенные пункты Израиля. Нападение сопровождалось гибелью мирных жителей и захватом 250 заложников. В ответ израильские власти начали военную операцию в анклаве, направленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение пленных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в апреле участники массовой акции протеста в Тель-Авиве потребовали проведения досрочных выборов. Многотысячная демонстрация против курса премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла на фоне временного прекращения боевых действий.
Несколько сотен человек в конце прошлого года провели марш против возможного помилования главы правительства.