Администрация Петербурга заявила о волне инцидентов с самокатами

В комитете по транспорту Петербурга заявили, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.

В комитете отмечают, что увеличение инцидентов с самокатами обусловлено тем, что с 2020 года количество самокатов в городе увеличилось втрое, а их скорость передвижения по тротуарам возросла. Уточняется, что в комитете создают «рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга». Об этом сообщает «Фонтанка».

В рабочую группу войдут депутаты ЗакСа, представители районных администраций, профильных комитетов, ГИБДД и велообщественности. Предполагается, что группа обсудит возможность создания «народных патрулей».

Как отмечает издание, уже сейчас на Дворцовой площади припарковано больше сотни электросамокатов.

«Судя по количеству людей рядом, средство передвижения пользуется спросом. Возможно, недалёк тот день, когда пользователей кикшеринга действительно станет больше, чем пешеходов», – пишет «Фонтанка».

Между тем Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Сураджа Мамедли, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, мужчина является фигурантом дела об избиении на Невском проспекте в Петербурге медика и писателя Валерия Айрапетяна в ходе конфликта из-за самоката.

Инцидент произошел в ночь на 14 мая. Следствие считает, что двое молодых людей, 20 и 21 год, избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Последний шёл по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодёжи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Пострадавший находится в больнице с переломом ребер.

Ранее сообщалось, что с началом сезона возросло число аварий и наездов на пешеходов с участием самокатчиков. В Санкт-Петербурге около пешеходного перехода Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников автомобиль сбил девушку на самокате, которая выехала на дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Владельцев самокатов призывают соблюдать определенный этикет при передвижении в многолюдных местах.

Между тем в Петербурге намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метрополитена, а также ездить по городу со скоростью свыше 15 км/ч.

Напомним, в ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах, а также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство также предложило установить приоритет для пешеходов над пользователями СИМ при движении по тротуарам.