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Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю
WSJ: Владельцы судов начали запрашивать у хуситов пропуск в Красное море
Владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма йеменскому движению «Ансар Аллах» для получения разрешения на пересечение акватории, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Судовладельцы начали направлять по электронной почте запросы йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю, говорится в материале The Wall Street Journal.
Американское издание ссылается на собственные источники и электронные письма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в Красном море.
В июле хуситы запланировали взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории. В июне они объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.