Судовладельцы начали просить у хуситов разрешение на проход по Красному морю

Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля

Tекст: Антон Антонов

Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.