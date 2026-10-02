Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене
Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.
«Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.
В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.