История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
NBC назвал Рубио ответственным за срыв сделки с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио лично заблокировал потенциальную сделку США с Ираном о прекращении конфликта, когда вице-президент Джей Ди Вэнс с делегацией пытался договориться о мире в Пакистане, заявил телеканал NBC News со ссылкой на чиновника.
Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан для переговоров с иранцами, что свидетельствует о сокращении разногласий между сторонами и возможной готовности Белого дома объявить о прорыве, рассказал информатор NBC News.
По мере развития апрельской встречи американские переговорщики забеспокоились: казалось, что иранцы меняют условия потенциальной сделки. Во время паузы они позвонили госсекретарю Марко Рубио, чтобы получить подсказку о дальнейших действиях, сообщил телеканалу представитель администрации.
«Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет», – передает телеканал слова источника.
Рубио не является лицом иранских переговоров и сохраняет сдержанную позицию, однако, как говорят информаторы, он играет своего рода роль серого кардинала. Многие решения принимаются с его итоговым одобрением или наоборот, а Рубио сохраняет за собой право вето по вопросам, которые решаются за закрытыми дверями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном, который он обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. WSJ написала, что война США с Ираном продлится до конца президентского срока нынешнего американского лидера.