Трамп заявил о попытках Канады повлиять на решение Верховного суда США по пошлинам

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее заявление президент сделал в своей социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Канада жульничала и попалась! Они разместили ложную рекламу о том, что Рональд Рейган был против пошлин, хотя на самом деле он их поддерживал ради национальной безопасности. Канада пытается незаконно повлиять на Верховный суд США по одному из важнейших решений в истории страны», передает РИА «Новости».

Также Трамп обвинил Канаду в том, что она долгие годы взимала с американских фермеров пошлины до 400%, однако теперь больше не сможет пользоваться преимуществами за счет Америки. Он поблагодарил Фонд Рональда Рейгана за раскрытие информации и завершил сообщение фразой: «Сделаем Америку великой снова!».

Ранее Трамп в соцсети Truth Social разразился гневным постом о фейковой рекламе и мошеннических действиях Канады с использованием образа экс-президента США Рональда Рейгана против его тарифов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, затронувшим ключевые экспортные отрасли страны. Власти обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. В октябре Канада решила запустить в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Трампа.