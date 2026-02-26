Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.10 комментариев
Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома
Жителя Новгородской области оштрафовали за проведение коллективных намазов
Суд назначил административный штраф в 5 тыс. рублей мужчине из Валдая за проведение коллективных намазов в частном доме.
Уроженец Дагестана Абдулхамид Тагиров переоборудовал второй этаж своего дома в Валдае под молельную комнату. Там он проводил обучение и еженедельный пятничный коллективный намаз в присутствии группы верующих, передает РИА «Новости».
При этом помещение не предназначалось для миссионерской деятельности и не принадлежало официально зарегистрированной религиозной группе. Тагиров не уведомил Минюст о создании и начале работы объединения, что стало нарушением закона.
Подсудимый признал вину, пояснив, что не знал о необходимости соблюдения подобных формальностей. «Постановлением суда Тагирову Абдулхамиду назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», – гласит решение инстанции.
Ранее мировой судья в Москве назначил штраф мужчине за совершение намаза в коридоре суда.
Нижневартовский районный суд принял решение о выдворении иностранца за проведение религиозных обрядов в общежитии.
Религиовед Роман Лункин предупредил о рисках признания публичной молитвы незаконной миссионерской деятельностью.