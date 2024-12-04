Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ
Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в деятельности ОДКБ
Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что страна считает себя вне организации.
Пашинян заявил о том, что отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешли в стадию, когда возврат к прежнему уровню сотрудничества становится все более труднодостижимым, сообщает ТАСС.
По его словам, Ереван больше не участвует в обсуждении документов, принимаемых в рамках ОДКБ, и не накладывает вето на них. Пашинян подчеркнул, что Армения фактически считает себя вне ОДКБ и позволяет остальным странам – членам организации действовать по своему усмотрению.
«Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», – отметил Пашинян в своем выступлении в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе, а генеральный секретарь ОДКБ подтвердил, что Армения остается союзником организации.