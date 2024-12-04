Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ

Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в деятельности ОДКБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пашинян заявил о том, что отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешли в стадию, когда возврат к прежнему уровню сотрудничества становится все более труднодостижимым, сообщает ТАСС.

По его словам, Ереван больше не участвует в обсуждении документов, принимаемых в рамках ОДКБ, и не накладывает вето на них. Пашинян подчеркнул, что Армения фактически считает себя вне ОДКБ и позволяет остальным странам – членам организации действовать по своему усмотрению.

«Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», – отметил Пашинян в своем выступлении в парламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе, а генеральный секретарь ОДКБ подтвердил, что Армения остается союзником организации.