Путин: Отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими процессами в Армении

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в ходе встречи с журналистами подчеркнул, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ. По словам Путина, нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними политическими проблемами и ситуацией вокруг Карабаха, передает ТАСС.

«Что касается позиции Армении. Каждая страна сама вправе выбирать, что она и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», – сказал Путин.

«Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. Понимаете? Я много раз уже об этом говорил. Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику», – пояснил глава государства.

По его словам, Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и не включала Карабах в свой государственный периметр. «Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должна была воевать на территории этого анклава, несколько странновато», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что любая страна – член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, а Россия будет относиться к этому решению с уважением. «Армения же не заявила о выходе. Во всяком случае, пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так – значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения», – заявил Путин.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения остается союзником, несмотря на временное приостановление участия в ОДКБ.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.