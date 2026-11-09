  • Новость часаМинниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
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    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин Как Китай решает национальный вопрос

    Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    9 ноября 2026, 15:31 • Новости дня

    ЦБ анонсировал выпуск золотых и серебряных монет с ледоколом «Арктика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России сообщил о выпуске в обращение памятных серебряных и золотых монет номиналом 3 и 200 рублей соответственно, посвященных самому мощному в своем классе атомному ледоколу «Арктика».

    Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом 3 тыс. штук, а золотая номиналом 200 рублей – тиражом 500 единиц, сообщается на сайте ЦБ. На оборотной стороне серебряной монеты расположено цветное рельефное изображение ледокола на фоне льда с эффектом интерференции света.

    Золотая монета украшена рельефным изображением судна во льдах. На обеих монетах имеется надпись «Атомный ледокольный флот».

    Ледокол «Арктика» способен преодолевать льды толщиной до трех метров. Он был спущен на воду летом 2016 года и с осени 2020 года прокладывает маршруты для судов по Северному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты Балтийского завода провели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе «Чукотка».

    В прошлом месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о реализации крупнейшей в российской истории серии атомных ледоколов проекта 22220.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по масштабному пополнению отечественного флота новыми атомными ледоколами для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня
    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

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    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    8 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    В финале 15-летняя Белых победила Сару Амр Хосни из Египта со счетом 15:8, передает РИА «Новости».

    Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в соревнованиях по велоспорту на шоссе в рамках юниорских летних Олимпийских игр в Дакаре.

    В пятницу пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр. В среду Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров на юношеских Олимпийских играх.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    9 ноября 2026, 03:21 • Новости дня
    Блэкаут и остановка трех ТЭЦ вызвали коллапс инфраструктуры в Киеве

    Жители Киева остались без света и тепла из-за остановки ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный блэкаут парализовал работу транспорта и предприятий в Киеве, оставив большинство районов без света, воды и тепла после остановки крупнейших ТЭЦ, сообщили в пророссийском подполье.

    Масштабный блэкаут привел к настоящему коллапсу в украинской столице, парализовав работу городского транспорта и предприятий. Большинство районов Киева практически лишились электричества, водоснабжения и отопления после серии ударов, в результате которых ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перестали вырабатывать энергию, передает ТАСС со ссылкой на источник из пророссийского подполья.

    По прогнозам, даже после проведения ремонтных работ городские теплоэлектроцентрали смогут выдавать лишь 10–15% от прежнего объема энергии. Местные жители несколько суток находятся без постоянного электроснабжения.

    «На этом фоне в городе вспыхнули стихийные протесты – недовольные из районов, в которых проблемы ощущаются наиболее остро, перекрыли несколько крупных транспортных артерий столицы. А власть вместо решения проблемы устроила публичную перепалку», – сообщил источник.

    Он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и мэр города Виталий Кличко устроили публичную перепалку, пытаясь переложить друг на друга ответственность за неготовность Киева к отопительному сезону. Кличко назвал обвинения в свой адрес политически мотивированными.

    «Зеленский говорит, что «видел, как люди перекрыли дорогу», и приказал полиции «привести всех электриков к объекту». Кличко в ответ развел руками и обвинил Зеленского», – добавили в подполье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики в Киеве. Мэр украинской столицы Кличко заявил о критических проблемах с обеспечением города электричеством и теплом. В пятницу он отметил ухудшение ситуации с электроснабжением из-за повреждения энергобъекта в Житомире.

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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    8 ноября 2026, 22:27 • Новости дня
    Посол Копыркин заявил о выгоде железнодорожной концессии для Армении

    Посол России в Ереване назвал выгодными условия ж/д концессии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных условиях для Еревана.

    «Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций с премьер-министром. Очень конструктивное и деловое, на мой взгляд, обсуждение, причем очень конкретное», – заявил Копыркин ТАСС.

    По его словам, российская сторона демонстрирует полную готовность к взаимодействию с учетом интересов и потребностей Армении в сфере транспорта и атомной энергетики.

    Дипломат добавил, что предметная работа над планом развития армянских железных дорог, который должен быть представлен в трехмесячный срок, уже идет.

    В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать концессию на железные дороги республики одному из дружественных государств, назвав среди вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар.

    В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил о серьезных последствиях такого шага, отметив отсутствие объективных причин для продажи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябре Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги».

    Летом МИД России призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров. Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления железной дорогой третьей стране.

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    9 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов

    Дрозденко: За ночь над Ленинградской областью сбили 113 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Над Ленинградской областью за ночь уничтожено 113 дронов, а в Киришах и Всеволожске зафиксированы падения обломков на жилые дома, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА. Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются», – написал он на своей странице в Max.

    Дрозденко добавил, что в городе Кириши обломки попали в квартиру, обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Ленинградской областью было сбито 38 дронов ВСУ, после чего их количество увеличилось. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Пулково.

    В октябре Дрозденко сообщил о повреждениях на объекте ЦОД в регионе после массированной атаки беспилотников.

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    9 ноября 2026, 01:32 • Новости дня
    Посол Кураков допустил постройку российского завода удобрений в Сенегале

    Посол России допустил строительство завода удобрений в Сенегале

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков заявил о возможности возведения предприятия по выпуску удобрений на территории африканской страны для последующего экспорта продукции в соседние государства.

    «Мы могли бы, используя наши технологии, построить там завод, чтобы не везти продукцию из России, а производить ее на месте и продавать в соседние страны», – заявил Кураков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Сенегал является одним из крупнейших производителей фосфатов и в настоящее время также добывает газ. По его словам, на базе этих двух компонентов можно наладить стабильное производство удобрений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол Кураков допустил старт сборки отечественных автомобилей марки «Лада» на закрытом заводе в африканской стране. В конце октября замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил о готовности Москвы делиться технологиями развития фермерства со странами Африки.

    В прошлом месяце власти Руанды предложили российскому бизнесу инвестировать в строительство предприятий по производству минеральных удобрений.

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    9 ноября 2026, 01:57 • Новости дня
    Чукотка и Магаданская область стали лидерами рейтинга высоких зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов с наибольшей долей сотрудников, зарабатывающих свыше 200 тыс. рублей в месяц.

    По данным исследования РИА «Новости», на Чукотке зарплату свыше 200 тыс. рублей получают 42% сотрудников, а в Магаданской области – 28,4%. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 25,2%. В пятерку также вошли Москва и Ненецкий автономный округ.

    Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Ингушетия и Чечня, где доля работников с зарплатой более 200 тыс. рублей составляет всего 0,7%. В этих же республиках, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии зафиксирована наибольшая доля сотрудников, получающих менее 45 тыс. рублей в месяц.

    Аналитики отметили, что за восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тыс. рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы в сентябре составил 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самые высокие средние пенсии зафиксировали в Чукотском, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

    Средние зарплаты в четырех отраслях превысили в августе 200 тыс. рублей. В октябре среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи субъектах России.

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