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ЦБ анонсировал выпуск золотых и серебряных монет с ледоколом «Арктика»
Банк России сообщил о выпуске в обращение памятных серебряных и золотых монет номиналом 3 и 200 рублей соответственно, посвященных самому мощному в своем классе атомному ледоколу «Арктика».
Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом 3 тыс. штук, а золотая номиналом 200 рублей – тиражом 500 единиц, сообщается на сайте ЦБ. На оборотной стороне серебряной монеты расположено цветное рельефное изображение ледокола на фоне льда с эффектом интерференции света.
Золотая монета украшена рельефным изображением судна во льдах. На обеих монетах имеется надпись «Атомный ледокольный флот».
Ледокол «Арктика» способен преодолевать льды толщиной до трех метров. Он был спущен на воду летом 2016 года и с осени 2020 года прокладывает маршруты для судов по Северному морскому пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты Балтийского завода провели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе «Чукотка».
В прошлом месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о реализации крупнейшей в российской истории серии атомных ледоколов проекта 22220.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по масштабному пополнению отечественного флота новыми атомными ледоколами для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.