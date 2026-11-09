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Росреестр предупредил о фейковых рассылках об операциях с недвижимостью
Росреестр: Россияне стали получать фейковые рассылки об операциях с жильем
Пресс-служба Росреестра сообщила о появлении мошеннических рассылок в мессенджере Мах, в которых пользователям сообщают о несуществующих операциях с их недвижимостью.
Злоумышленники отправляют гражданам сообщения, в которых утверждается, что заявление на переоформление права собственности принято к рассмотрению, передает РИА «Новости». В текстах также указывается, что ознакомиться с полным пакетом документов можно в личном кабинете Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Для убедительности аферисты прикрепляют гиперссылку, которая якобы позволяет получить выписку из реестра. В ведомстве подчеркнули, что подобные рассылки нацелены на обман граждан. Переход по таким ссылкам может привести на фишинговые ресурсы для кражи персональных данных или на сайты-двойники, продающие «срочные выписки».
Росреестр напомнил, что никогда не просит пользователей переходить по ссылкам для отмены, подтверждения или просмотра документов. Официальными каналами для получения выписок из ЕГРН остаются портал «Госуслуги», сайты Росреестра и Роскадастра, а также многофункциональные центры и нотариусы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила о маскировке фишинговых ссылок под рекламные предложения в дни ноябрьских распродаж.
В мае управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о рассылке аферистами сообщений о несуществующих начислениях от государства.
В прошлом году Росреестр предложил усилить защиту покупателей жилья с помощью обязательной нотариальной регистрации сделок.