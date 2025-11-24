Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников
Росреестр предлагает усилить защиту покупателей жилья от мошенников с помощью обязательной нотариальной регистрации сделок или компенсационных выплат из специального фонда.
Росреестр выступил с инициативой повысить защиту покупателей жилья от мошеннических схем на рынке недвижимости, передает ТАСС.
На круглом столе в Госдуме статс-секретарь и замглавы ведомства Алексей Бутовецкий озвучил два варианта – обязательную нотариальную регистрацию сделок либо компенсационный механизм, при котором специальный фонд возмещает ущерб в случае потери права собственности.
Бутовецкий отметил: «Гражданский оборот недвижимости в мировой практике стабилизируется либо путем обязательной нотариальной формы, либо используются компенсаторные механизмы». При нотариальном сопровождении сделки регистрация возможна только после проверки нотариусом дееспособности сторон и анализа их психологического состояния. Осуществление таких проверок позволит существенно снизить риск мошенничества.
По его словам, у компенсационного механизма есть существенный минус – высокая пошлина, доходящая до 10% от суммы сделки, что зачастую делает этот способ непривлекательным для граждан. Сейчас нотариально заверяются 9% сделок на рынке жилья. Если же будет применяться реституция, то при признании сделки недействительной ее участники обязаны вернуть друг другу все переданное по соглашению.
Введение обязательной нотариальной формы, по мнению Бутовецкого, приведет к росту стоимости соответствующих услуг и значительно увеличит нагрузку на систему нотариата. В то же время он подчеркнул, что подобные меры могли бы заметно повысить безопасность сделок с недвижимостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены внести в законодательство обязательное нотариальное заверение и страхование сделок с единственным жильем. Такое предложение призвано защитить уязвимых граждан от мошенничества. Поводом для инициативы стала ситуация, в которую попала певица Лариса Долина.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.