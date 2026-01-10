За коррупцию в 2025 году осудили более 11 тыс. россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что в течение 2025 года в России были осуждены 11,3 тыс. лиц по делам о коррупционных преступлениях. Из них две трети составили дела о получении и даче взяток, передает ТАСС.

За получение взяток были осуждены 1 868 человек, за дачу взятки – 3 443, а за посредничество во взятках – 573 лица. Также 1 846 человек получили приговоры за получение или дачу мелких взяток на сумму до 10 тыс. рублей.

В январе–ноябре 2025 года реальное лишение свободы было назначено 2,4 тыс. подсудимых, что составляет 21% от всех осужденных. Среди них более половины осужденных за получение взятки, а также почти каждый седьмой за дачу взятки.

Более 50% взяткодателей и 80% попавшихся на мелких взятках были приговорены к штрафам, в том числе кратным сумме взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году борьба с коррупцией приобрела особую значимость. Правоохранители усилили внимание к злоупотреблениям среди чиновников.

В стране началась серия громких дел и судебных процессов по коррупционным схемам.