Суд в Москве признал купленную отцом Блиновской недвижимость её собственностью

Суд признал купленную отцом Блиновской недвижимость её собственностью

Tекст: Катерина Туманова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости ее отцу блогера, сообщает РИА «Новости».

Суд лишил отца Блиновской Олега Останина права собственности на оспариваемое имущество и восстановил право собственности за Еленой.

Решение суда предусматривает включение апартаментов на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, кладовки и машиноместа в Москве в конкурсную массу для последующей реализации на торгах.

Вырученные средства будут направлены на погашение задолженности Блиновской перед кредиторами, в том числе Федеральной налоговой службой.

Финансовая управляющая указала на то, что передача недвижимости отцу блогера Блиновской была совершена с целью сокрытия активов. Суд согласился с этими доводами и признал сделки недействительными.

Напомним, Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Также инстанция взыскала в доход государства 587 млн рублей и запретила ей заниматься коммерцией четыре года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы вернул Елене Блиновской полные права на компанию «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн рублей. Финансовый управляющий просил восстановить права собственности на доли в более чем десяти организациях блогера.