  Лента новостей
    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    В ФРГ после начала нападения на Иран появились очереди на АЗС
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе
    Посольство США в Эр-Рияде прекратило работу
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Венесуэла выразила солидарность Катару
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    3 марта 2026, 09:22 • Новости дня

    Украинский пленный рассказал о наборе больных в десант ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские десантные подразделения утратили статус элитных формирований, поскольку командование начало набирать в штурмовые отряды неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем, сообщил украинский военнопленный Ростислав Лемешко.

    «Раньше десантники были элитой войск, а сейчас собирают на улице людей, которые автомат никогда в жизни не держали в руках и с проблемами со здоровьем», – сказал Лемешко, передает ТАСС.

    Сам военнослужащий попал на фронт в рамках принудительной мобилизации: сотрудники военкомата забрали его прямо с рабочего места. На передовой он провел всего несколько дней, после чего опорный пункт обнаружили и взяли штурмом российские бойцы.

    В ходе боестолкновения двое сослуживцев Лемешко были ликвидированы. Оставшиеся в живых солдаты предпочли сложить оружие и сдаться в плен.

    До этого Владимир Зеленский признавал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ. Российский солдат под Красноармейском в одиночку взял в плен группу военных 79-й десантно-штурмовой бригады. Украинское командование из-за дефицита кадров стало пополнять пехотные части женщинами.

    2 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

    Посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с продолжающейся принудительной мобилизацией закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил: «Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона располагает информацией о двух случаях насильственного призыва этнических венгров в украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие явления «бусификации» на Украине.

    Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил действия сотрудников украинских военкоматов и потребовал привлечь их к ответственности за незаконную мобилизацию.

    Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации для поддержания боеспособности армии.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    3 марта 2026, 06:42 • Новости дня
    Наемники из Латинской Америки сбежали из ВСУ и создали банды в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные боевики из Латинской Америки, отказавшиеся от участия в штурмах на стороне украинской армии, начали терроризировать мирное население в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Установлено, что грабежами занимаются приезжие из стран Латинской Америки. Эти наемники разорвали соглашения с ВСУ, так как не захотели участвовать в штурмовых действиях.

    В июле 2025 года сообщалось о массовой переброске колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    В январе вербовщик украинской армии рассказывал о службе боевиков из шести стран Латинской Америки в специальной бригаде.  В мае в Сумской области жители освобожденных сел жаловались на насилие и грабежи со стороны иностранных наемников.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    2 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в период с 5 по 8 марта, причем среди возможных площадок называют Абу-Даби, Турцию и Швейцарию.

    Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».

    По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.

    Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.

    Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.

    2 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Москалькова заявила о нежелании Украины принять сограждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь граждан Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако украинская сторона пока не дала согласия на их прием, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Семь граждан Украины, которых российские военные спасли из зоны боевых действий, выразили желание вернуться к своим семьям на Украину, однако украинская сторона не готова их принять, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. На сегодняшний день 17 человек уже смогли вернуться на родину, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

    «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», – заявила Москалькова.

    Она подчеркнула, что процесс воссоединения с семьями требует координации, в этом участвуют Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона, через границу которой осуществляется возвращение. Однако, как отметила Москалькова, украинская сторона пока не ответила на просьбу принять граждан, желающих вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова рассказала, что часть спасенных с Украины граждан выразили желание оформить российское гражданство.

    Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    2 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Венгрия получила данные спутниковых снимков об исправности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии на основе космических снимков установили техническую исправность трубопровода «Дружба» и отсутствие причин для остановки прокачки сырья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Будапешт получил достоверные данные о работоспособности магистрали и считает действия Киева политически мотивированными, передает ТАСС. Министр иностранных дел Петер Сийярто сделал это заявление после совещания Совета безопасности страны.

    Премьер-министр Виктор Орбан созвал экстренную встречу из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины. Участники заседания изучили кадры из космоса, на которых запечатлен ключевой для поставок участок трубы.

    «Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода», – подчеркнул дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского во лжи о технических проблемах на нефтепроводе «Дружба».

    Для защиты критически важных объектов энергетики Будапешт удвоил количество военных вертолетов у границы с Украиной.

    Орбан заявил о твердом намерении добиваться восстановления транзита российского сырья вопреки давлению.

    2 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Россия по-прежнему считает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась Владимиром Путиным: «Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом [Владимиром] Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом [разрешения украинского конфликта]. Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

    Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам, если речь идет о мирных способах обеспечения собственных интересов. Он также заявил, что Кремль не станет публично обсуждать детали переговоров по Украине, несмотря на заявления из офиса Владимира Зеленского.

    Песков добавил, что тема гарантий безопасности, как и территориальный вопрос, находится на повестке переговоров. По его словам, эти аспекты обсуждаются наряду с другими важными вопросами, однако подробности в Кремле не раскрывают.

    Ранее Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

    2 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    За зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие за зимний период освободили более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего под российский контроль перешло почти 1400 кв. км территории в зоне СВО.

    По словам Марочко, только в декабре было освобождено 34 населенных пункта, что соответствует более 540 кв. км. В январе силы России взяли под контроль 24 населенных пункта и около 470 кв. км, а в феврале еще 24 населенных пункта – это более 360 кв. км. Эксперт отметил, что за зиму российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на нескольких участках.

    Кроме этого, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины за зиму потеряли порядка 119 500 солдат и наемников, причем самые большие потери пришлись на декабрь. Он отметил: «Санитарные и безвозвратные потери противника в декабре составили почти 50 000 украинских боевиков и наемников, в январе – около 35 000, в феврале – свыше 34 500».

    Также, по данным Марочко, за три зимних месяца украинская сторона лишилась около 16 300 беспилотников, 1400 танков и других бронированных машин, 1600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 1100 складов боеприпасов, топлива и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике. Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    2 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении мер против Киева из-за нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия продолжит действовать в рамках введенных ранее контрмер против Украины до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия сохранит контрмеры в отношении Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении, размещенном в соцсети.

    Орбан подчеркнул: «Мы сохраним наши контрмеры до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти».

    Премьер-министр также прокомментировал приостановку транзита нефти по «Дружбе», заявив, что считает действия президента Украины Владимира Зеленского «банальным шантажом против Венгрии». По словам Орбана, Будапешт не намерен сдаваться и готов прорвать нефтяную блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии установили техническую исправность трубопровода «Дружба» на основе космических снимков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского во лжи о проблемах на нефтепроводе «Дружба».

    Орбан заявил о намерении добиваться восстановления транзита российского сырья несмотря на давление.

    3 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Над Россией за ночь поразили 16 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Над Крымом сбито восемь дронов, над Белгородской областью – пять, указало ведомство в Max.

    Еще три дрона уничтожили над территорией Астраханской области.

    Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 172 украинских дрона.

    Утром над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ - Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия, готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Иран решил взять измором США и Израиль

    «На кону стоит факт существования Ирана как государства. Поэтому Тегеран будет биться до последнего», – так эксперты объясняют массированные ответные удары республики по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, при сохранении нынешней тактики у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях. О чем идет речь и какую роль в этом сыграют монархии Персидского залива? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

