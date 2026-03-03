Tекст: Алексей Дегтярёв

«Раньше десантники были элитой войск, а сейчас собирают на улице людей, которые автомат никогда в жизни не держали в руках и с проблемами со здоровьем», – сказал Лемешко, передает ТАСС.

Сам военнослужащий попал на фронт в рамках принудительной мобилизации: сотрудники военкомата забрали его прямо с рабочего места. На передовой он провел всего несколько дней, после чего опорный пункт обнаружили и взяли штурмом российские бойцы.

В ходе боестолкновения двое сослуживцев Лемешко были ликвидированы. Оставшиеся в живых солдаты предпочли сложить оружие и сдаться в плен.

До этого Владимир Зеленский признавал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ. Российский солдат под Красноармейском в одиночку взял в плен группу военных 79-й десантно-штурмовой бригады. Украинское командование из-за дефицита кадров стало пополнять пехотные части женщинами.