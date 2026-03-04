Захарова высмеяла идею Зеленского «отправить специалистов» на Ближний Восток

Tекст: Вера Басилая

Заявление Владимира Зеленского о готовности отправить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

Она отметила, что подобные инициативы киевских властей выглядят «и смех, и грех», добавив, что несмотря на трагичность ситуации в регионе, этот жест весьма показателен.

Захарова также прокомментировала заявления Литвы, которая не исключила отправку своих военных против Ирана, проведя параллель с действиями Украины. По ее словам, власти Украины готовы всегда «отдать лучшее», если их об этом попросят.

Отвечая на вопрос о масштабе конфликта на Ближнем Востоке, Захарова заявила, что он уже не ограничивается одним регионом, поскольку в него вовлечены несколько континентов. Она отметила, что даже Австралия затронута, так как часть ее военного контингента находилась на базах, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ранее советник президента Литвы сообщила о готовности Вильнюса рассмотреть возможность отправки войск против Ирана.

Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

Мария Захарова ранее назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентно трагичной.