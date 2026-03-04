Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Иран заявил о невозможности вести переговоры с США
Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер объявил, что страна не собирается больше вести переговоры с США, Тегеран способен продолжать военные действия столько, сколько потребуется.
Советник Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран не доверяет Вашингтону и не собирается больше вести переговоры с США, передает ТАСС.
«Важно, что мы можем продолжать войну, у нас есть опыт восьмилетней войны. Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать», – заявил Мохбер.
По его словам, Иран готов к продолжению боевых действий столько, сколько посчитает нужным, ссылаясь на опыт восьмилетней войны с Ираком. По его словам, страна способна выдерживать длительное противостояние благодаря накопленному историческому опыту.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с переговорами.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, почему провалились переговоры с Ираном.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.