    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня

    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что его страна не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы главы США Дональда Трампа.

    Испания не намерена менять свою позицию по поводу конфликта в Иране, несмотря на угрозы США, передает Politico.

    Премьер-министр Педро Санчес в телеобращении заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям из страха перед чьими-либо репрессалиями».

    Санчес отметил, что позиция Испании по Ирану совпадает с позицией по спецоперации на Украине и конфликту в Газе: Мадрид выступает против нарушения международного права и против военного решения проблем. Премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что это привело лишь к росту нестабильности.

    Он добавил, что не может предсказать последствия для Ирана, но уверен, что падение режима аятолл не принесет «более справедливого мирового порядка или лучших условий жизни», а создаст экономическую неопределенность и рост цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

    Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

    Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы.

    4 марта 2026, 11:06 • Новости дня
    Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права
    Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся в субботу и приведшие к гибели верховного лидера Ирана, были совершены «вне международного права», и Париж «не может их одобрить», передает Politico.

    Он отметил, что несмотря на то, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке лежит на Иране, Франция выступает против подобных военных действий.

    Во время телевизионного обращения Макрон предупредил, что у конфликта нет очевидного завершения: «Удары, вероятно, продолжатся в ближайшие дни, чтобы ослабить Иран и уничтожить его возможности для ответного удара. В ответ ожидаются дальнейшие атаки Ирана по всему региону», – заявил французский лидер.

    Для защиты своих интересов Франция направила авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море совместно с истребителями и системами ПВО. Макрон подчеркнул, что поддержка союзников, таких как Катар, Кувейт и ОАЭ, где дислоцированы около 800 французских военных, – вопрос «доверия» Франции.

    Франция также перебросила системы ПРО на Кипр, который является членом Евросоюза и стратегическим партнером Парижа. За выходные французские истребители патрулировали небо над ОАЭ, выполняя задачи по обеспечению безопасности, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    В воскресенье иранские беспилотники атаковали французскую военно-морскую базу в ОАЭ, однако жертв среди военных отмечено не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции сообщил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран уточнил, что общее число жертв атаки по школе составляет около 160 человек.

    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил возможное назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана

    Востоковед Сажин: Иран под руководством сына Хаменеи станет агрессивнее к США и Израилю

    Эксперт оценил возможное назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возможное назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана станет, во-первых, «щелчком по носу» американцам и израильтянам, а во-вторых, мягким переворотом в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он напомнил, что сын погибшего Али Хаменеи тесно связан с Корпусом стражей исламской революции.

    «Аятолла Али Хаменеи еще при жизни говорил о возможном назначении сына верховным лидером и даже одно время продвигал его на эту должность. Но в последние годы он остерегался настаивать на преемственности. Дело в том, что общественность Ирана – особенно религиозная ее часть – в штыки восприняла эту идею», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он объясняет: мысль о переходе власти по наследству свойственна монархии, а Исламская революция боролась против этого. Как бы то ни было, если информация о назначении Моджтабы Хаменеи подтвердится, то из этого следует несколько выводов.

    Так, можно говорить о «мягком перевороте» в Иране, считает востоковед. Сын покойного аятоллы тесно связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). «Власть корпуса очень велика в стране: около 25–30% экономики и финансовых потоков контролируется им. Кроме того, это мощная военная система – контрразведывательная и карающая», – указал спикер.

    «Если Моджтабу выбрали рахбаром и сделали это под влиянием КСИР, то речь идет о мягком перевороте, ведь корпус берет в руки высшие рычаги политической, экономической и военной власти», – считает аналитик.

    По его прогнозам, сын Али Хаменеи будет проводить более агрессивную политику по отношению к США и Израилю. «Курс станет диктовать радикальная часть КСИР», – уточнил Сажин. Другими словами, ожидать переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке не стоит.

    Кроме того, назначение Моджтабы станет пропагандистским шагом и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Они ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи, а у Ирана опять аятолла Хаменеи, – иронично заметил собеседник. – То есть, несмотря на происки США и Израиля и военные удары, концепция «Велаят-е факих» (политико-правовая доктрина, обосновывающая правление факиха – прим. ВЗГЛЯД) остается практически без изменений».

    Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники власти. Об этом сообщила газета The New York Times. Официальные органы власти Ирана пока не делали никаких публичных заявлений. По информации источников издания, некоторые члены Совета экспертов выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

    Примечательно, что на фоне сообщений в прессе министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Исламской республики станет «целью для ликвидации». Он поручил Армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

    Дональд Трамп накануне отмечал, что худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. «Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим», – сказал американский лидер.

    Отметим, Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи и его жены Мансуры Ходжасте Багерзаде (оба убиты в результате нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года).

    Моджтаба Хаменеи обучался в престижной исламской школе Алави в Тегеране. В 1999 году он поступил в духовную семинарию Кума (один из ведущих исламских центров в Иране) для продолжения религиозного образования, где посещал лекции шиитских богословов. Впоследствии там же преподавал. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя.

    Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж», передает ТАСС.

    Поддерживал Махмуда Ахмадинежада на выборах 2005 и 2009 годов. Исследователи называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые начались после объявления итогов президентских выборов. В ноябре 2019 года министерство финансов США ввело санкции против Моджтабы Хаменеи и восьми других лиц из ближайшего окружения руководителя Ирана.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    4 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

    Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

    В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

    Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

    В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

    Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.

    4 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран с марта 2026 года запретил экспорт продовольствия в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Ирана объявило о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране.

    Иран временно запретил экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, пишет «Коммерсанть». Эта группа товаров составляет более 60% всего иранского экспорта в Россию, сообщили в пресс-службе торгового представительства России в Тегеране.

    Запрет начал действовать с 3 марта 2026 года и будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления. Причиной таких мер власти Ирана назвали обеспечение продовольственной безопасности населения на фоне военных действий в стране.

    Российское торговое представительство рекомендовало учитывать введенный запрет при планировании внешнеэкономической деятельности с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве. Президенты двух стран провели телефонный разговор. Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос на 8%.

    4 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после решения Мадрида запретить самолетам США использовать авиабазы для атак на Иран.

    Вашингтон грозится полностью прекратить торговые отношения с четвертой по величине экономикой Евросоюза – Испанией, пишет Politico.

    «Мы собираемся прекратить всякую торговлю с Испанией, мы не хотим иметь с ней ничего общего», – заявил глава Белого дома. Трамп добавил, что американские военные могут использовать испанские базы даже без разрешения местных властей, просто прилетая туда по своему усмотрению.

    По данным сервисов отслеживания полетов, более 12 самолетов ВВС США, включая заправщики Boeing KC-135, в выходные покинули базы Морон и Рота. Семь из них перебазировались на немецкий аэродром Рамштайн, так как Мадрид запретил их использование для боевых операций, не связанных с гуманитарными целями.

    Премьер Испании Педро Санчес охарактеризовал атаку на Иран как нарушение международного права и неоправданную военную интервенцию. Позиция политика напоминает действия президента Франции Жака Ширака в 2003 году, когда тот выступал против вторжения в Ирак.

    Напомним, Трамп выражал недовольство отказом Мадрида и Лондона предоставить военные базы для ударов по Ирану. Правительство Испании в ответ на угрозы разрыва экономических связей призвало Вашингтон уважать международное право.

    Решение американского лидера о начале боевых действий усугубило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    4 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею Зеленского «отправить специалистов» на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла трагикомичной и показательной готовность украинского лидера направить военных специалистов для участия в ближневосточном противостоянии.

    Заявление Владимира Зеленского о готовности отправить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что подобные инициативы киевских властей выглядят «и смех, и грех», добавив, что несмотря на трагичность ситуации в регионе, этот жест весьма показателен.

    Захарова также прокомментировала заявления Литвы, которая не исключила отправку своих военных против Ирана, проведя параллель с действиями Украины. По ее словам, власти Украины готовы всегда «отдать лучшее», если их об этом попросят.

    Отвечая на вопрос о масштабе конфликта на Ближнем Востоке, Захарова заявила, что он уже не ограничивается одним регионом, поскольку в него вовлечены несколько континентов. Она отметила, что даже Австралия затронута, так как часть ее военного контингента находилась на базах, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Ранее советник президента Литвы сообщила о готовности Вильнюса рассмотреть возможность отправки войск против Ирана.

    Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    Мария Захарова ранее назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентно трагичной.

    4 марта 2026, 10:44 • Новости дня
    TWZ указал на риски в обещании Трампа обеспечить эскорт судов через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах начать сопровождение американскими военными кораблями коммерческих судов через Ормузский пролив из-за конфликта с Ираном, что может привести к угрозе кораблям США.

    Планы президента США Дональда Трампа по обеспечению охраны коммерческих судов в Ормузском проливе могут привести к тому, что корабли ВМС США окажутся в зоне прямой угрозы со стороны иранских вооруженных сил, передает TWZ.

    В настоящее время движение через пролив практически остановлено из-за продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном.

    В сообщении в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил: «При необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее». Он добавил, что федеральная корпорация DFC немедленно предоставит страхование политических рисков и гарантии для финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергетического сектора, проходящей через регион Персидского залива.

    По словам Трампа, США обеспечат «свободный поток энергии в мире», подчеркнув как экономическую, так и военную мощь страны. Он пообещал, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры. В то же время представители Центрального командования США отказались дать комментарии по поводу планов президента.

    Ормузский пролив – узкий стратегический водный путь шириной всего 37 километров, по которому ежегодно проходит около одной пятой мировых поставок нефти и значительная часть экспорта сжиженного газа. Примерно 3 тыс. судов пересекают пролив каждый месяц. Теперь, из-за боевых действий и угроз атак, движение практически прекратилось, а страховые компании начали массово отзывать военные рисковые полисы.

    TWZ отмечает, что это не первая подобная ситуация: в конце 1980-х годов ВМС США уже занимались эскортированием коммерческих судов в период войны между Ираном и Ираком. Тогда в операции участвовало до 30 военных кораблей, а также авиация и спецподразделения. Эти события сопровождались серьезными рисками: в 1987 году фрегат USS Stark был поражен двумя иракскими ракетами, погибли 37 американских моряков, в 1988 году USS Samuel B. Roberts был подорван на иранской мине, пострадали десять человек.

    Ситуация остается напряженной: уже зафиксированы нападения на мирные суда и объекты портовой инфраструктуры в регионе. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным последствиям для мировых рынков нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    4 марта 2026, 14:38 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по Иракскому Курдистану

    Иранские военные уничтожили базы сепаратистов в Иракском Курдистане тремя ракетами

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок в Иракском Курдистане нанесен по трем целям, размещенным в базах и местах их пребывания.

    Тегеран провел операцию против «сепаратистских группировок» на иракской территории, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении элитного иранского военно-политического формирования подчеркивается точность попадания.

    «Базы и места пребывания этих группировок были успешно поражены при помощи трех ракет», – говорится в заявлении, распространенном государственным телевидением Ирана.

    Ранее западные журналисты информировали об атаке беспилотников на штаб-квартиру иранской курдской оппозиции в этом регионе. Reuters со ссылкой на источники сообщало, что объект подвергся удару с воздуха.

    Ранее сообщалось, что дроны атаковали военный объект США в иракском Эрбиле.

    4 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Ираном расколол правые партии Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает европейских националистов выбирать между привычной антивоенной риторикой и поддержкой Израиля в борьбе с исламизмом, сообщает Politico.

    Лидеры ультраправых в Европе столкнулись с дилеммой между поддержкой Израиля и антиизоляционистской риторикой на фоне атак по Ирану, пишет Politico.

    В частности, французское «Национальное объединение», лидирующее в опросах перед выборами 2027 года, оказалось вынуждено балансировать между традиционной поддержкой Израиля и критикой внешнеполитических интервенций США.

    «Национальное объединение» заняло осторожную позицию, фактически одобрив силовую акцию. Это резко контрастирует с их же недавней критикой американского вмешательства в дела Венесуэлы, когда Марин Ле Пен жестко защищала суверенитет государств.

    Вице-президент французской партии Себастьен Шеню объяснил эту перемену в риторике. «Мы поддерживаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, даже если, честно говоря, нам не нравится их односторонний характер», – заявил он.

    В Германии руководство «АдГ» выразило обеспокоенность дестабилизацией региона, что вызвало недовольство внутри самой политсилы. Многие высокопоставленные члены считают, что наступление на исламистский режим Ирана следовало поддержать, несмотря на официальную «миротворческую» линию лидеров.

    В то время как французские и немецкие ультраправые демонстрируют внутренние разногласия по вопросу войны на Ближнем Востоке, их коллеги в Румынии и Нидерландах более однозначно поддерживают жесткие действия против Ирана. На фоне предстоящих выборов внутренние споры могут осложнить ультраправым борьбу за власть, особенно учитывая повышенное внимание избирателей к внешнеполитическим вопросам.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Испания запретила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

    В ответ Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    4 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Иран заявил о невозможности вести переговоры с США

    Советник верховного лидера Ирана исключил любые переговоры с США

    Tекст: Вера Басилая

    Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер объявил, что страна не собирается больше вести переговоры с США, Тегеран способен продолжать военные действия столько, сколько потребуется.

    Советник Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран не доверяет Вашингтону и не собирается больше вести переговоры с США, передает ТАСС.

    «Важно, что мы можем продолжать войну, у нас есть опыт восьмилетней войны. Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать», – заявил Мохбер.

    По его словам, Иран готов к продолжению боевых действий столько, сколько посчитает нужным, ссылаясь на опыт восьмилетней войны с Ираком. По его словам, страна способна выдерживать длительное противостояние благодаря накопленному историческому опыту.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран опоздал с переговорами.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, почему провалились переговоры с Ираном.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

