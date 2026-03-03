Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Дроны атаковали военный объект США в иракском Эрбиле
Беспилотники атаковали американскую военную базу в Эрбиле на севере Ирака
В районе иракского Эрбиля по военному объекту США были нанесены удары беспилотниками.
Иранский телеканал SNN распространил сведения об атаке на место дислокации американских сил, передает ТАСС.
Удары по военному объекту в Эрбиле были нанесены с применением беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент вещатель не предоставляет конкретной информации о возможных пострадавших или разрушениях. Данные о последствиях воздушного налета на базу пока отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в Персидском заливе и Иракском Курдистане.
Здание консульства США в Эрбиле подверглось атаке с использованием ракеты и беспилотников.
Ранее военная база США Victory в районе аэропорта Багдада была обстреляна тремя ракетами.