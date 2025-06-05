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Израиль заявил об атаках на цели «Хезболлы» в пригороде Бейрута
Израиль атаковал объекты воздушного подразделения «Хезболлы» в пригороде Бейрута
Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объектам движения «Хезболла» в Дахии, где находились цеха по производству беспилотников.
Армия обороны Израиля в эти минуты наносит удары по объектам воздушного подразделения движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута Дахии, передает РИА «Новости».
В четверг вечером армия Израиля заявила, что вскоре намерена атаковать подземные цеха «Хезболлы» по производству беспилотников в этом районе. По данным израильских военных, указанные объекты использовались для разработки и производства дронов, применяемых в боевых операциях против Израиля.
Ранее израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом. В результате атаки погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.