Израиль заявил об атаках на цели «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Экспорт вооружений из Израиля в Европу побил рекорд

Tекст: Елизавета Шишкова

Израильские оборонные экспорты достигли рекордных 14,8 млрд долларов в 2024 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство обороны страны.

Рост составил 1,7 млрд долларов по сравнению с 2023 годом, а за пять лет экспорт удвоился. Европа заняла первое место среди покупателей, обеспечив 54% поставок, что на 35% больше, чем в прошлом году.

За ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с четвертью всех сделок. Остальная часть экспортной продукции была распределена между Северной Америкой и странами Ближнего Востока, которые наладили отношения с Израилем после соглашений Авраама в 2020 году.

Несмотря на изоляцию Израиля, вызванную спецоперацией против ХАМАС в Газе, данные показывают, что европейским странам будет сложно отказаться от израильских вооружений. В 2023 году Германия подписала контракт на 4 млрд евро на закупку израильских систем ПВО, а НАТО просит увеличить закупки наземных средств ПВО в пять раз для противодействия России.

Директор израильского оборонного ведомства Амир Барам заявил: «Мы должны продолжать этот экспортный импульс». В 2024 году ракеты, системы ПВО и реактивные снаряды составили 48% экспорта, а доля космических и спутниковых систем выросла до 8%.

Внутренний спрос также усилился – государство увеличило военные расходы на 65% (до 47 млрд долларов) из-за войны с ХАМАС, конфликта с «Хезболлой», столкновений с Ираном и кризиса с хуситами Йемена.

На этой неделе Испания расторгла контракт на 285 млн евро на израильские противотанковые комплексы, однако такие случаи остаются исключением. Представители Elbit Systems подтвердили, что Европа сохраняет большой бизнес-потенциал для израильских компаний, а продажи компании выросли на 22% в первом квартале 2025 года.