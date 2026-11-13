Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Ливанская армия нашла склад оружия «Хезболлы» в Бейруте
Ливанские военные конфисковали оружейный склад «Хезболлы» на юге Бейрута
Ливанские военнослужащие в ходе рейда на южной окраине Бейрута обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами, который, предположительно, принадлежит шиитской организации «Хезболла».
Спецподразделение армейской разведки совершило рейд в районе Мешрафия на юге столицы. В результате было изъято большое количество оружия и боеприпасов, найденное на тайном складе, задержан один человек, передает ТАСС.
Ранее в горном районе Бшерре на севере страны арестовали пятерых членов «Хезболлы» по подозрению в подготовке диверсии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Соединенные Штаты предложили Ливану прекращение огня в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».
В прошлом месяце ливанская армия предотвратила незаконную транспортировку крупной партии оружия через границу с Сирией.