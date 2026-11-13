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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:47 • Новости дня

    Ливанская армия нашла склад оружия «Хезболлы» в Бейруте

    Ливанские военные конфисковали оружейный склад «Хезболлы» на юге Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанские военнослужащие в ходе рейда на южной окраине Бейрута обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами, который, предположительно, принадлежит шиитской организации «Хезболла».

    Спецподразделение армейской разведки совершило рейд в районе Мешрафия на юге столицы. В результате было изъято большое количество оружия и боеприпасов, найденное на тайном складе, задержан один человек, передает ТАСС.

    Ранее в горном районе Бшерре на севере страны арестовали пятерых членов «Хезболлы» по подозрению в подготовке диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Соединенные Штаты предложили Ливану прекращение огня в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».

    В прошлом месяце ливанская армия предотвратила незаконную транспортировку крупной партии оружия через границу с Сирией.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины.

    Российская делегация отправилась в Москву после завершения консультаций с американской и украинской сторонами в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу из пяти членов делегации и шести экспертов возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Источник сообщил о достижении соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров о континентальной безопасности.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    11 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Швейцария направила эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Швейцарии направило главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Власти Швейцарии отправили главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по Украине, передает ТАСС.

    «Посол Габриэль Люхингер находится в Абу-Даби, где поддерживает тесный контакт с причастными сторонами и ведет дискуссии с их представителями», – заявил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

    Бидо отметил, что все стороны, участвующие в текущих дипломатических усилиях, придают большое значение включению Швейцарии в процесс в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    11 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.

    «В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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    11 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Иран пригрозил ответными ударами по удаленным военным базам США

    Тегеран пообещал ударить по удаленным военным базам при новом нападении США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае нового нападения со стороны США Иран нанесет ответные удары, в том числе по удаленным американским военным базам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил о готовности Тегерана атаковать американские военные объекты в случае нового нападения со стороны Соединенных Штатов. «Любая новая американская атака будет встречена ответными ударами, в том числе по удаленным военным базам США», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить военные удары по иранской территории. В ответ на эти действия Тегеран атаковал базы американских войск, расположенные в арабских странах Персидского залива и других государствах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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    11 ноября 2026, 03:58 • Новости дня
    Глава Минфина США Бессент переехал на военную базу из-за угрозы со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом и перебрался на военную базу в связи с угрозами для его жизни со стороны Ирана, пишет New York Times.

    Американские чиновники считают, что подготовка покушений на действующих и бывших представителей властей Соединенных Штатов продолжается и перешла в более продвинутую стадию, пишет New York Times.

    С августа Бессент руководит кампанией экономического давления, направленной на финансовую изоляцию Тегерана с помощью жестких санкций. Представитель Министерства финансов США сказал, что министр по-прежнему привержен реализации кампании по давлению на экономику Ирана.

    Бессент стал не первым высокопоставленным чиновником администрации, покинувшим дом ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. В 2025 году так поступили по меньшей мере полдюжины человек, включая нынешнего руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    Бессент заявил о переходе к финансовому эквиваленту кинетических ударов против Тегерана.

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    11 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».

    В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.

    Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.

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    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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