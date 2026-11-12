Галибаф заявил о невозможности вернуть Ормузский пролив к довоенному статусу

Al Jazeera: Тегеран передал Вашингтону семь условий для завершения конфликта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив больше не будет функционировать по правилам, действовавшим до начала вооруженного конфликта с США и Израилем. По его словам, Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по контролю над этим стратегическим маршрутом, пишет Al Jazeera.

«Там нет международных свободных вод, и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не применяется к проливу. Правила в Ормузском проливе регулируются законами двух омывающих его прибрежных государств», – заявил Галибаф.

Он отметил, что Тегеран через катарского посредника передал Вашингтону семь условий для начала мирных переговоров. В их числе снятие морской блокады и санкций, разморозка иранских активов, прекращение боевых действий на всех фронтах и официальное объявление об окончании войны. Галибаф добавил, что теперь мяч находится на стороне США.

Кроме того, спикер парламента рассказал об обращениях американских официальных лиц к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить посредником в прямых переговорах с Тегераном во время визита в Москву. Галибаф также предостерег избранного президента США Дональда Трампа от новых атак на исламскую республику, предупредив об угрозе очередного поражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о достижении взаимопонимания между Тегераном и Маскатом по вопросам судоходного коридора в Ормузском проливе.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива из-за агрессии против Ирана серьезным дестабилизирующим фактором для мирового энергосектора.

В понедельник инфраструктура иранского острова Кешм избежала повреждений при ударах США.