Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

«CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.