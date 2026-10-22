Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

Tекст: Денис Тельманов

«Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.