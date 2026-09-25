Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35

Пентагон назвал непригодными к эксплуатации отправленные в Гонконг детали F-35

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны США и Управление объединенной программой F-35 осведомлены о проблеме с доставкой непригодных к эксплуатации комплектующих истребителя. Американские власти и партнеры по производству работают над возвращением запчастей, расследованием инцидента и предотвращением подобных случаев в будущем, пишет CBS.

Пропавшие запчасти, вероятно, относятся к фонарю самолета и створкам отсека для вооружений. Отмечается, что там нет современной авионики, однако эти детали могут содержать информацию о стелс-технологии F-35, так как створки покрыты специальным материалом, поглощающим излучение радаров.

По данным Politico, Конгресс США расследует инцидент со случайной отправкой секретных компонентов истребителя в Гонконг. Самолет с грузом остановился в Южной Корее по пути в США, но затем по неизвестной причине улетел в Гонконг.

Ранее Bloomberg сообщал, что груз оказался в Китае, но Пентагон не подтвердил эту информацию. В администрации Гонконга, как передает South China Morning Post, отказались комментировать сообщения о пропаже компонентов F-35 Lightning II.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация, что детали американского истребителя F-35 оказались у властей Китая.

В июле Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35.