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Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35
Пентагон назвал непригодными к эксплуатации отправленные в Гонконг детали F-35
Запчасти от новейшего истребителя пятого поколения F-35, перенаправленные в Гонконг вместо США, оказались непригодными к эксплуатации.
Министерство обороны США и Управление объединенной программой F-35 осведомлены о проблеме с доставкой непригодных к эксплуатации комплектующих истребителя. Американские власти и партнеры по производству работают над возвращением запчастей, расследованием инцидента и предотвращением подобных случаев в будущем, пишет CBS.
Пропавшие запчасти, вероятно, относятся к фонарю самолета и створкам отсека для вооружений. Отмечается, что там нет современной авионики, однако эти детали могут содержать информацию о стелс-технологии F-35, так как створки покрыты специальным материалом, поглощающим излучение радаров.
По данным Politico, Конгресс США расследует инцидент со случайной отправкой секретных компонентов истребителя в Гонконг. Самолет с грузом остановился в Южной Корее по пути в США, но затем по неизвестной причине улетел в Гонконг.
Ранее Bloomberg сообщал, что груз оказался в Китае, но Пентагон не подтвердил эту информацию. В администрации Гонконга, как передает South China Morning Post, отказались комментировать сообщения о пропаже компонентов F-35 Lightning II.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация, что детали американского истребителя F-35 оказались у властей Китая.
В июле Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35.