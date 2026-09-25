Пьер де Голль констатировал крах попыток Запада изолировать Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Попытки стран Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил РИА «Новости» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в кулуарах Форума объединенных культур.

Он также отметил, что Россия стала центром притяжения для государств, стремящихся к многополярному миру.

«Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», – сказал де Голль. По его словам, страна доказывает статус мирной нации, приветствующей всех.

Собеседник агентства подчеркнул, что число стран, желающих строить новый мир вместе с Россией, постоянно растет. Он также выразил надежду на появление большего количества инициатив по приглашению иностранцев, чтобы они могли лично убедиться в спокойной и безопасной жизни в стране. XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Пьер де Голль раскритиковал американский фильм об освобождении Европы.

Летом депутат Европарламента Фернан Картайзер также констатировал провал попыток политической изоляции Москвы. Весной внук бывшего президента Франции назвал ложью слухи о планах нападения России на европейские страны.