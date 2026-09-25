Сомалийский спецназ отбил захваченный пиратами нефтяной танкер

Полиция Пунтленда освободила захваченный сомалийскими пиратами танкер Sibu 1

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морская полиция сомалийского автономного региона Пунтленд освободила нефтяной танкер Sibu 1, захваченный пиратами в августе, передает ТАСС.

Операция по возвращению контроля над судном длилась 48 часов, в ней участвовали морские и сухопутные подразделения.

«Морская полиция задержала всех пиратов, причастных к захвату, и подтвердила безопасность экипажа судна и его груза», – сообщили в полиции. Ведомство также подчеркнуло намерение продолжать обеспечивать безопасность территориальных вод.

Танкер Sibu 1, находящийся под санкциями США, был захвачен 20 августа. По информации сомалийских СМИ, судно ходит под флагом Эритреи, а на момент нападения на борту находились 20 членов экипажа. Пиратство у берегов Сомали, достигшее пика в 2008–2011 годах, в последние годы вновь стало набирать обороты после периода затишья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году количество пиратских нападений у берегов Африканского Рога достигло рекордных за последние 13 лет показателей.

В августе сомалийские пираты за четыре дня захватили сразу два судна у берегов Йемена.

Вооруженные злоумышленники направили один из угнанных танкеров в сторону побережья Сомали.