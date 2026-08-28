Сомалийские пираты обновили 13-летний рекорд по числу нападений

Число атак пиратов у берегов Сомали достигло максимума с 2013 года

Tекст: Мария Иванова

Количество пиратских нападений на коммерческие суда у побережья стран Африканского Рога, в первую очередь Сомали, в текущем году достигло рекордных за 13 лет показателей, передает ТАСС.

С начала года зафиксировано не менее 15 атак пиратов. При этом с мая произошло восемь нападений. Самая крупная атака в этом году случилась 21 апреля, когда 30 злоумышленников захватили нефтяной танкер Honour 25. Судно до сих пор находится под контролем захватчиков.

В последний раз подобное число нападений отмечалось в 2013 году. В последующие годы международные организации фиксировали небольшое количество инцидентов, например, в 2025 году произошло всего пять атак.

Пиратство у берегов Сомали вызывало серьезные сбои в морских перевозках с конца 2000-х до конца 2010-х годов. Благодаря международному военно-морскому патрулированию число инцидентов в начале 2020-х годов существенно снизилось, но в последнее время активность группировок снова возросла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала резкое возрождение пиратства у берегов Сомали.

В 20-х числах августа шесть вооруженных людей захватили танкер в Аденском заливе.

Спустя несколько дней сомалийские пираты взяли под контроль еще два судна у берегов Йемена.