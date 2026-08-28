Участники программы «Время героев» рассказали о подвигах военных врачей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медицинские работники ежедневно совершают настоящий подвиг ради спасения жизней солдат, подчеркнули участники программы «Время героев».

«Для военного медика не бывает чужой боли. Сегодня, в условиях специальной военной операции, врачи делают все, чтобы вернуть наших ребят к жизни и в строй: спасают на поле боя, выхаживают после сложнейших операций, осваивают новые методы реабилитации», – заявила кавалер ордена Мужества Дарья Светяш.

Хирург и выпускница Военно-медицинской академии имени Кирова Юлия Муллагалиева подчеркнула, что труд на передовой является особым служением. По ее словам, специалисты постоянно рискуют собой при эвакуации пострадавших и выполнении экстренных хирургических вмешательств.

Заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов добавил, что стойкость медработников служит надежной опорой для армии. Он отметил готовность специалистов бороться за каждого человека до победного конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь бойцу с осколком возле сонной артерии.

В июне в России подвели итоги второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

Ранее президент Владимир Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению раненых солдат.