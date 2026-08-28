Военные врачи извлекли осколок снаряда с сонной артерии бойца

Tекст: Катерина Туманова

Военный хирург уточнил, что фрагмент боеприпаса чудом не повредил кровеносный сосуд, питающий головной мозг.

«Приходилась доставать осколок. Тут, наверное, не сколько наше мастерство врача, а где-то солдатское счастье для пациента. Этот осколок лежал непосредственно на сонной артерии, не задев ее. Не дошел грубо говоря, миллиметр-полтора. Потому что в противном случае человек бы у нас не оказался. Мы осколок этот достали. Солдату повезло», – рассказал он ТАСС.

Хирург вспомнил случай, когда осколок остановился в документах, лежавших в нагрудном кармане военнослужащего, не задев жизненно важные органы.

Прокопенко добавил, что главная задача военных медиков – экстренная помощь раненым в условиях острого дефицита времени. Иногда врачам приходится проводить до восьми операций за ночь.

Военные медики России отмечают 28 августа профессиональный праздник. Служба медпомощи военным берет начало в 1805 года, когда император Александр I утвердил центральный орган военно-медицинского управления.