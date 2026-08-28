Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.5 комментариев
Военные врачи извлекли осколок снаряда с сонной артерии бойца
Медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь военнослужащему, удалив осколок снаряда, остановившийся в миллиметре от сонной артерии, рассказал в День военного медика командир госпитального взвода 106-го отдельного медицинского батальона Михаил Прокопенко.
Военный хирург уточнил, что фрагмент боеприпаса чудом не повредил кровеносный сосуд, питающий головной мозг.
«Приходилась доставать осколок. Тут, наверное, не сколько наше мастерство врача, а где-то солдатское счастье для пациента. Этот осколок лежал непосредственно на сонной артерии, не задев ее. Не дошел грубо говоря, миллиметр-полтора. Потому что в противном случае человек бы у нас не оказался. Мы осколок этот достали. Солдату повезло», – рассказал он ТАСС.
Хирург вспомнил случай, когда осколок остановился в документах, лежавших в нагрудном кармане военнослужащего, не задев жизненно важные органы.
Прокопенко добавил, что главная задача военных медиков – экстренная помощь раненым в условиях острого дефицита времени. Иногда врачам приходится проводить до восьми операций за ночь.
Военные медики России отмечают 28 августа профессиональный праздник. Служба медпомощи военным берет начало в 1805 года, когда император Александр I утвердил центральный орган военно-медицинского управления.