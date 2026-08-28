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    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня

    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.


    27 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    @ Manfred Schmidt/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Трансляцию торжественной церемонии подписания документа вел Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы изменим название озера Онтарио с этого момента на озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ», – заявил американский лидер перед тем, как поставить свою подпись.

    Водоем входит в знаменитую систему Великих озер и располагается на границе Соединенных Штатов и Канады. На его живописных берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер зачеркнул маркером название водоема на распечатанной карте.

    В прошлом году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Политик также предложил Канаде стать пятьдесят первым американским штатом.

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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп на видео переименовал озеро Онтарио в Америку

    Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с Канадой зачеркнул маркером название озера Онтарио на карте и переименовал его в озеро Америка.

    Президент США на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой переименовал на карте озеро Онтарио в озеро Америка, передает РИА «Новости».

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать водоем из-за провала торговых переговоров с Канадой. При этом он не уточнил, предпринимались ли для этого какие-либо официальные шаги.

    «Итак, это озеро Онтарио в Канаде и в США, но мы внесем небольшое изменение. Мы назовем его не Онтарио, а как-нибудь по-другому. Мы назовем его озеро Америка, и все, что для этого нужно, – это хорошая ручка и немного смекалки», – сказал президент на видео, опубликованном в TikTok.

    После этого Трамп взял распечатанную карту, размашистым почерком маркером перечеркнул старое название озера и большими буквами написал новое. Политик подытожил, что озера Онтарио больше нет, и теперь у США есть не только залив Америка (бывший Мексиканский залив), но и одноименное озеро. Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады, на его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые переговоры между Канадой и США провалились после отзыва Оттавой своих представителей.

    Американский президент резко раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни и премьера провинции Онтарио Дага Форда.

    В прошлом году глава Белого дома официально переименовал Мексиканский залив в Американский.

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    27 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана

    Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.

    По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.

    Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.

    В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.

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    28 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио

    Tекст: Катерина Туманова

    Переименованное американским президентом Дональдом Трампом озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и сохранит это название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    «Название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io, которое, вполне уместно, означает «озеро красивое, озеро большое». Это название существует более 400 лет, предшествуя как Конфедерации Канады, так и Декларации независимости США», –  написал он в соцсети Х.

    Карни добавил, что в Канаде знают о переменах и обновлении США, однако, «называть вещи в реальности, значит называть озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда».

    Напомним, 27 августа Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Он подписал официальный указ об изменении названия озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Он также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Глава Белого дома назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться».


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    27 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе

    МИД: Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил МИД.

    Представители России и Ирана провели переговоры, в центре которых оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вопросы судоходства в стратегически важном регионе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров дипломаты затронули вопросы региональной безопасности. «Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Особое внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе. Дипломаты обменялись мнениями с учетом договоренностей между Ираном и Оманом о правилах судоходства в этой стратегически важной зоне.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о допуске в эту акваторию исключительно торговых кораблей.

    Тегеран и Маскат договорились об использовании единого среднего коридора для транзита.

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    27 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Союзники США усомнились в разминировании Ормузского пролива

    Bloomberg: Союзники США не поверили в разминирование Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники США полагают, что американские военные пока не завершили разминирование Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

    По данным источников Bloomberg, знакомых с внутренними оценками, американская сторона, вероятно, добилась некоторого прогресса в удалении мин в международных водах, однако не устранила все заложенные Ираном заряды, число которых оценивается от 80 до 150.

    Представители США не согласились с такой оценкой. Один из источников, знакомых с позицией Вашингтона, заявил, что приведенные цифры устарели.

    Позиция союзников США ставит под сомнение неоднократные заявления Белого дома последних дней о полной очистке пролива. По мнению союзных официальных лиц, ситуацию усложняет то, что даже обнаруженные и заложенные группами мины могли сместиться со своих исходных позиций из-за морских течений.

    Они подчеркивают, что для повышения уверенности коммерческих судоходных компаний требуется международная операция, сочетающая современное оборудование для разминирования с воздушной и морской защитой. Союзники США хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать такую миссию в своих водах и гарантировать безопасность судов от атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее Вашингтон объявил о полном контроле американских военных над стратегической водной артерией.

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    27 августа 2026, 16:15 • Новости дня
    Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном

    Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и  Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».

    «Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.

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    27 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Израильская армия разбомбила оружейные склады «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиация Израиля нанесла прицельные удары по объектам шиитского движения в районе Набатии после запуска заминированных дронов в сторону военнослужащих, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия обороны Израиля поразила арсеналы шиитского движения на ливанской территории, передает ТАСС. Поводом для ответных действий стала попытка нападения на военных с использованием двух заминированных аппаратов.

    «В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы». Удары были нанесены в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой по солдатам ЦАХАЛ, действовавшим на хребте Али-эт-Тахер в зоне безопасности», – сообщила армейская пресс-служба. Информации о пострадавших с израильской стороны нет.

    В военном ведомстве подчеркнули, что не позволят противнику причинять вред мирным жителям и солдатам. Командование намерено и дальше решительно действовать для устранения любых возникающих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники.

    В начале июля авиация ЦАХАЛ осуществила серию точечных атак по позициям радикальной группировки на юге Ливана.

    В июне ливанские боевики выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям.

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    28 августа 2026, 00:01 • Новости дня
    Axios: США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Axios: США близки к сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в огромных нефтяных ресурсах страны, сообщили Axios два американских чиновника.

    «Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она действительно масштабная», – сказал один из чиновников порталу Axios.

    Детали сделки уточняются, но обсуждения касаются более десятка действующих нефтяных месторождений, но не всех 300 млрд баррелей доказанных запасов Венесуэлы.

    Рассматриваемые месторождения содержат около 90 млрд баррелей нефти. Ранее они находились под контролем бывших венесуэльских чиновников и в зоне китайских интересов. Взамен Каракас получит выгоду от разработки ресурсов частными компаниями и рост нефтяных доходов.

    Стремление Вашингтона к сделке обусловлено конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, которые нарушили глобальные поставки и подняли цены на сырье. Кроме того, стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на минимальном уровне за последние 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Мексиканского залива предприятия США  подготовились к переработке тяжелой венесуэльской нефти. Посол Мирошник  назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли. Bloomberg узнало, что Трамп выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента.

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    27 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Дохи и Тегерана провели переговоры о создании безопасного судоходного коридора и разминировании Ормузского пролива для снижения напряженности в регионе, сообщили в МИД Катара.

    Встреча премьер-министра и главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с руководителем иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи прошла в четверг в Тегеране. Дипломаты двух стран также рассмотрели возможность реализации совместного проекта, направленного на разминирование этой стратегически важной акватории, передает РИА «Новости».

    «Встреча также затронула продолжающиеся обсуждения предложенной временной рамочной договоренности, которая включает создание временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив и соглашение о реализации совместного проекта по разминированию пролива», – говорится в сообщении катарского МИД.

    Стороны уделили внимание последним событиям в регионе, обсудив усилия по снижению напряженности и созданию условий для диалога. Глава правительства Катара подчеркнул важность уважения суверенитета соседних государств, обеспечения свободы судоходства и продолжения дипломатических усилий.

    В свою очередь, Аракчи выразил благодарность Дохе за активную роль в поддержке регионального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители Ирана и Омана провели переговоры о создании аналогичного временного коридора.

    Власти этих двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов.

    В МИД Катара назвали оманско-иранские договоренности важным шагом для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

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    27 августа 2026, 23:22 • Новости дня
    В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу

    Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Будущее судоходства в стратегически важном Ормузском проливе будет зависеть от успешности переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Manar.

    «В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.

    Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.

    При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями, а также «ни капли нефти» при продолжении экономической войны. США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.


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    27 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от Израиля прекратить атаки на Сирию

    Небензя: Россия призывает Израиль прекратить атаки на Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал израильское руководство остановить агрессивные действия против Сирии.

    Дипломат отметил, что удары по сирийской территории создают серьезные препятствия для стабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нельзя не замечать целый ряд серьезных вызовов и препятствий на пути усилий сирийского народа и властей страны по надежной стабилизации», – подчеркнул Небензя. Он указал на недавние атаки, включая удары по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа и атаку беспилотника в районе Бейт-Джин, где пострадали мирные жители.

    Российский постпред добавил, что силовые акции ЦАХАЛ и оккупация сирийской территории нарушают международное право и суверенитет Сирии. Небензя также напомнил руководству Израиля о необходимости выполнения Соглашения о разъединении сил от 1974 года.

    Напомним, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии осудил эти воздушные удары.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

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    28 августа 2026, 01:07 • Новости дня
    Президент Сирии назначил советником экс-главу курдских сил Абди

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа назначил своим советником экс-главу курдских с Мустафу Халила Абди.

    «Президент Ахмед аль-Шараа издал Указ № 164 от 2026 года назначает Мустафу Халила Абди, известного как Мазлюм Абди, советником президента Республики», –  передает агентство SANA.

    Мазлюм Абди ранее возглавлял курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС), о роспуске которого было объявлено 25 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе курдские «Силы демократической Сирии»  согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии. Тогда же аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.

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    28 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла внимательно изучает план выхода из ОПЕК, что станет новым ударом по нефтяному картелю, в создании которого страна принимала участие более 60 лет назад, идея выхода обсуждалась на переговорах с официальными лицами из США, окончательное решение еще не принято.

    «Решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стало бы иллюстрацией масштабных политических перемен в Каракасе, произошедших после того, как президент США Дональд Трамп сверг многолетнего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу нефти в стране», передает агентство Bloomberg.

    По словам источников, представители обеих стран обсуждают это предложение. Некоторые из них сообщили, что обсуждаемый вариант соглашения – это 100-летняя аренда нескольких нефтяных месторождений.

    Подобная сделка соответствует доктрине Монро о расширении американского влияния в Западном полушарии. Ранее Трамп назвал Венесуэлу 51-м штатом и заявил, что США контролируют нефть этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало, что Трамп  выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента. В январе власти Венесуэлы согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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