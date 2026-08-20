Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

Трамп запустил против Ирана «сокрушительную экономическую акцию»

Tекст: Катерина Туманова

В своем сообщении Трамп напомнил, что сделал для Ирана так много, как никто, чтобы заключить сделку, но Тегеран не смог воспользоваться этой возможностью.

«Поэтому сегодня я объявляю о запуске самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны», – написал он в Truth Social.

Трамп пояснил, что это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба.

«Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым институтам, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану любую помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями», – пригрозил он.

По словам Трампа, контрабанде нефти, обменным линия и денежным переводам, обменным пунктам, судовым реестрам и подставным компаниям пора «положить конец прямо сейчас».

Он назвал этот день решающим в экономическом плане, поэтому нужно, чтобы все союзники встали на сторону США. «изолировать и победить иранскую угрозу».

Трамп охарактеризовал иранцев как «маньяки на взводе», а его меры подорвут их способность распространять террор по всему миру. Завершил пост американский лидер возгласом о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана. Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной. Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.