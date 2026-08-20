Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

  • Новость часаСилы ПВО уничтожили на подлете к Москве восемь дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    20 августа 2026, 02:40 • Новости дня

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

    Трамп запустил против Ирана «сокрушительную экономическую акцию»

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»
    @ Charlottesville Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет «самой сокрушительной» за всю историю, основой которой станет беспрецедентная изоляция, написал он в своей соцсети.

    В своем сообщении Трамп напомнил, что сделал для Ирана так много, как никто, чтобы заключить сделку, но Тегеран не смог воспользоваться этой возможностью.

    «Поэтому сегодня я объявляю о запуске самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны», – написал он в Truth Social.

    Трамп пояснил, что это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба.

    «Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым институтам, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану любую помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями», – пригрозил он.

    По словам Трампа, контрабанде нефти, обменным линия и денежным переводам, обменным пунктам, судовым реестрам и подставным компаниям пора «положить конец прямо сейчас».

    Он назвал этот день решающим в экономическом плане, поэтому нужно, чтобы все союзники встали на сторону США. «изолировать и победить иранскую угрозу».

    Трамп охарактеризовал иранцев как «маньяки на взводе», а его меры подорвут их способность распространять террор по всему миру. Завершил пост американский лидер возгласом о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана. Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной. Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

    Комментарии (13)
    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

    Комментарии (4)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 15:17 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного корабля

    Tекст: Денис Тельманов

    Баллистические ракеты поразили морскую группировку противника у побережья Мохи, что привело к уничтожению главного судна и затоплению части эскорта.

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля Саудовской Аравии и сопровождавших его катеров, передает ТАСС. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа выступил с соответствующим заявлением.

    «Вооруженные силы Йемена атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», – отметил он.

    Спикер добавил, что применение баллистических ракет оказалось эффективным. По его утверждению, основное судно сгорело, часть катеров затонула, а остальные получили повреждения от огня.

    Представитель хуситов также подчеркнул намерение движения внимательно следить за активностью саудовских войск. Повстанцы планируют продолжать атаки по целям противника на суше и на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    В начале августа повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.

    Несколькими днями позже движение «Ансар Аллах» атаковало судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


    Комментарии (4)
    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

    Die Welt: Среди погибших сотрудников ООН оказался командир ХАМАС Эль-Самхури

    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС
    @ Bianca Otero/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Во время мероприятий в честь ушедших из жизни работников международной организации выяснилось присутствие в их списках высокопоставленного члена палестинского радикального движения.

    Анналена Бербок официально почтила память погибших сотрудников ООН, передает Die Welt. Ситуация привлекла внимание специалистов из-за неоднозначного состава списков ушедших из жизни работников международной структуры.

    По данным UN Watch, среди упомянутых лиц оказался Имад Эль-Самхури. Выяснилось, что погибший числился одним из командиров в структуре палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове Анналены Бербок в Бундестаг из-за неудачи Берлина в ООН.

    В начале августа Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В октябре 2024 года от удара израильской ракеты в секторе Газа погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

    Комментарии (3)
    17 августа 2026, 11:46 • Новости дня
    Невестка султана Брунея лишилась королевских титулов за дерзкое поведение

    Султан Брунея лишил невестку всех титулов за неподобающее поведение

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Брунея лично распорядился аннулировать все династические привилегии 33-летней супруги своего сына из-за проявленного ею недостаточного уважения к монаршей особе.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из своих невесток всех королевских титулов за «неподобающее поведение», передает портал News.com.au.

    «Султан Брунея лишил одну из своих невесток всех королевских титулов из-за того, что она, предположительно, оскорбила его поведением, неподобающим для члена королевской семьи», – цитирует издание заявление офиса верховного камердинера.

    Распоряжение было отдано главой государства лично. Наказанию подверглась 33-летняя Пенгиран Рабиатуль Адавийя, супруга принца Абдула Малика, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении отмечается, что женщина продемонстрировала «недостаточное уважение» к монарху, однако конкретные детали проступка не раскрываются.

    Хассанал Болкиах был коронован 1 августа 1968 года. Осенью 2022 года, после смерти британской королевы Елизаветы II, он стал самым долгоправящим монархом в мире. Бруней известен как первое государство в Юго-Восточной Азии, утвердившее шариат на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сын норвежской кронпринцессы получил тюремный срок за серию избиений.

    В прошлом году британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.

    Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.

    «Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.

    Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 14:42 • Новости дня
    Трамп обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети изображение карты, на которой участок между Ираном и Оманом обозначен как американская собственность.

    Трамп поделился необычной географической картой в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    На представленном изображении запечатлен Ормузский пролив, который географически располагается между Ираном и Оманом. Этот водный участок на картинке специально обведен кругом.

    Свой пост политик сопроводил короткой надписью на английском языке. «New U.S. Territory» («Новая территория США»), – гласит текст над изображением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    Несколькими днями ранее глава американского государства сообщил о полном контроле ВМС США над этой водной артерией.

    В середине июля Вашингтон официально объявил о переходе данного маршрута под свое управление.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии
    Вучич анонсировал старт выпуска ударных беспилотников за 30 тыс. евро
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    Пьяная украинка покусала польских полицейских
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

      7 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

      7 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

      42 комментария
    Перейти в раздел

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации