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На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар
На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар
В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.
Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».
По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.
Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.
В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.
Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.