США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов

Axios: США отклонили просьбу Саудовской Аравии об ударах по хуситам

Tекст: Мария Иванова

Саудовская Аравия совместно с правительством Йемена планирует провести крупное наступление на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако США пока не готовы в нем участвовать, сообщает Axios.

США уже второй раз за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии присоединиться к операции и нанести авиаудары по позициям хуситов, отмечает ТАСС.

Неназванный американский чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов, но в итоге решил повременить, так как Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.

Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. При этом США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте, в основном предоставляя разведданные. Вашингтон передал Эр-Рияду более 200 целей для нанесения ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

В понедельник парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.