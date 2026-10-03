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США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов
Axios: США отклонили просьбу Саудовской Аравии об ударах по хуситам
США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов и нанести авиаудары по позициям мятежников.
Саудовская Аравия совместно с правительством Йемена планирует провести крупное наступление на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако США пока не готовы в нем участвовать, сообщает Axios.
США уже второй раз за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии присоединиться к операции и нанести авиаудары по позициям хуситов, отмечает ТАСС.
Неназванный американский чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов, но в итоге решил повременить, так как Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.
Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. При этом США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте, в основном предоставляя разведданные. Вашингтон передал Эр-Рияду более 200 целей для нанесения ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.
В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.
В понедельник парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.