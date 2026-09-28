Парламент Йемена проголосовал за всеобщую мобилизацию

Минобороны Йемена: Парламент проголосовал за всеобщую мобилизацию

Tекст: Валерия Городецкая

Палата представителей Йемена на расширенном заседании одобрила призыв населения в вооруженные силы, высоко оценив стойкость граждан перед лицом группировки хуситов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. В сентябре сторонники движения установили контроль над обширными территориями на юго-западе страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.