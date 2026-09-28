Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.14 комментариев
Киев попросил Молдавию предоставить склады для хранения украинских товаров
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о готовности украинского бизнеса арендовать все доступные складские помещения республики для хранения неизвестных товаров.
Глава молдавского правительства сделал соответствующее заявление во время открытия форума Moldova business week 2026, передает РИА «Новости». Политик не уточнил, о каких именно категориях грузов идет речь.
«Молдова – это страна, которую мы должны рассматривать как своего рода ворота. Молдова как платформа для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, и это не теоретическая концепция. У нас есть четкая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать все, что у нас здесь есть», – заявил Тофан.
Премьер добавил, что причиной подобного обращения стала гибкость республики. По его словам, небольшое государство способно оперативнее отвечать на запросы предпринимателей, находить нужных специалистов, корректировать мешающие работе правила и тестировать новые решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение Молдавии в логистическую базу для снабжения украинских войск.
В августе текущего года Киев запросил у Кишинева скидку на железнодорожный транзит зерна.
Неделей ранее украинская компания «Нафтогаз» договорилась о хранении своих нефтепродуктов на территории Венгрии.