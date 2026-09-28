Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Путин высоко оценил профессионализм и мужество сотрудников избиркомов
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу избирательных комиссий, отметив мужество и профессионализм сотрудников при проведении голосования в приграничных регионах.
Путин в ходе встречи с руководителями политических партий отметил высокий уровень подготовки голосования, передает РИА «Новости». «Избирательные комиссии всех уровней работали профессионально. Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно. В сложных, практически боевых условиях, в приграничных регионах на Донбассе и в Новороссии проявились смелость и мужество, зачастую и героизм», – подчеркнул российский лидер.
Путин заявил, что выборы в приграничных регионах проходили практически в боевых условиях.
Ранее Путин поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за проведение голосования на высочайшем уровне.
Президент России заявил, что погибшие при атаках во время прошедшего голосования будут посмертно представлены к государственным наградам.
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