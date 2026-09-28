Путин высоко оценил профессионализм и мужество сотрудников избиркомов

Tекст: Вера Басилая

Путин в ходе встречи с руководителями политических партий отметил высокий уровень подготовки голосования, передает РИА «Новости». «Избирательные комиссии всех уровней работали профессионально. Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно. В сложных, практически боевых условиях, в приграничных регионах на Донбассе и в Новороссии проявились смелость и мужество, зачастую и героизм», – подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что выборы в приграничных регионах проходили практически в боевых условиях.

Ранее Путин поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за проведение голосования на высочайшем уровне.

Президент России заявил, что погибшие при атаках во время прошедшего голосования будут посмертно представлены к государственным наградам.

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила главу государства за обеспечение безопасности при проведении голосования.