Глава «Росатома» обвинил Киев в провоцировании ядерного инцидента

Глава «Росатома» Лихачев обвинил Киев в провоцировании ядерного инцидента

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о намеренных действиях украинских военных, направленных на создание угрозы ядерной безопасности, передает ТАСС. Он призвал Международное агентство по атомной энергии жестко отреагировать на ситуацию и назвать виновных.

«Киевские организаторы этих ударов совершили это преступление, прекрасно зная, что речь идет именно о доставке топлива, и что это топливо жизненно необходимо станции», – отметил глава госкорпорации.

Лихачев добавил, что в августе и сентябре Запорожская АЭС почти три недели работала только на дизельных генераторах из-за отключения внешнего электроснабжения. По его словам, атаки на бензовозы дополняют последовательную линию украинской стороны по уничтожению Энергодара. Он также призвал западных союзников Киева дистанцироваться от действий украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских войск по бензовозам возле Запорожской АЭС погибли двое российских военнослужащих.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об отсутствии решений со стороны Киева по подключению отремонтированной Днепровской линии электропередачи к станции.

Из-за повреждения сетей на подконтрольной украинским властям территории ядерный объект длительное время получал энергию только от собственных дизель-генераторов.