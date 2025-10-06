В Китае назвали ранние признаки тромбообразования в организме

Tекст: Евгения Караваева

Первые признаки образования тромбов проявляются через аномалии в руках и ногах, пишут «Известия» со ссылкой на китайский портал Sohu. Эксперты напоминают, что тромбы могут провоцировать инсульт, инфаркт и тромбоэмболию легочной артерии, поэтому важно обращать внимание на ранние сигналы организма.

Среди главных симптомов указываются онемение, покалывание, ощущение слабости или боли в одной из конечностей. Если такие ощущения не проходят после движения или сопровождаются покалыванием, похожим на уколы иголками, это может свидетельствовать о нарушении кровотока и компрессии нервов. Особенно тревожным признаком является появление холодных, бледных, синих, фиолетовых или черных участков на руках или ногах, что говорит о недостатке кровоснабжения и гипоксии тканей.

Также специалисты советуют обратить внимание на появление боли и усталости при ходьбе, что может указывать на перемежающуюся хромоту и артериальную недостаточность в ногах. По мере прогрессирования проблемы боль может возникать даже в состоянии покоя, указывая на серьезную блокировку сосудов. Внезапная отечность одной ноги или ступни может быть признаком тромбоза глубоких вен, который опасен возможной тромбоэмболией и угрозой жизни.

Частые судороги, особенно ночью, тоже могут быть вызваны нарушением кровоснабжения. Специалисты отмечают, что если прием кальция от судорог не помогает, нужно обязательно обследовать сосуды. Врачи подчеркивают: тромбы не образуются внезапно, а аномалии в конечностях – это сигналы тревоги, которые нельзя игнорировать.

Эксперты напоминают, что своевременное выявление сосудистых проблем и обращение к врачу помогут предотвратить тяжелые осложнения и сохранить здоровье.

