Tекст: Елизавета Шишкова

Юрий Ушаков отреагировал на предложение Владимира Зеленского провести референдум по вопросам территорий, передает РИА «Новости».

Ушаков заявил, что весь Донбасс по Конституции Российской Федерации является российским. В своей беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил: «Донбасс – российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником – сегодня День Конституции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.