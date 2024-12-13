Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.3 комментария
Украинки из Femen повредили памятник напротив штаб-квартиры ООН в Женеве
Полуголые украинские активистки Femen повредили «Сломанный стул» напротив штаб-квартиры ООН
Две активистки Femen повредили бензопилой памятник «Сломанный стул» в Женеве, выражая протест против позиции ООН по ситуации на Украине.
Как передает РИА Новости, полуголые активистки украинского феминистского движения Femen устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Протестующие повредили бензопилой памятник «Сломанный стул», который символизирует борьбу с противопехотными минами.
Согласно заявлению Femen, акция была направлена против позиции ООН в отношении событий на Украине. В результате инцидента обе активистки были задержаны полицией. В публикации движения также была размещена фотография, на которой запечатлена полуголая участница с бензопилой в руках во время повреждения памятника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала около Елисейского дворца в Париже двух девушек из украинского движения Femen. Активистка Femen обнажилась во время голосования Владимира Зеленского. Полуголая женщина устроила акцию протеста у офиса президента Украины.