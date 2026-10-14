Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink
Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
«Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.
По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.
Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.
В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.