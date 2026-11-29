На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
ВС России поразили в Харькове выпускавшую боеприпасы фабрику Philip Morris
Войска России нанесли удары беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергосистемы Украины, а также по доставляющему военные грузы судну, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии, сообщает Министерство обороны в Max.
В ведомстве уточнили, что поражены цеха табачной фабрики Philip Morris в Харькове, в которых производились боеприпасы для ВСУ, электроподстанция 330 кВ в Днепродзержинске Днепропетровской области и электроподстанция 110 кВ в Краснопавловке Харьковской области. Эти объекты обеспечивали работу украинских предприятий ВПК.
Также удар нанесен по сухогрузу в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы. Судно доставляло на Украину грузы военного назначения.
Также беспилотники России поразили склад дронов и цеха боеприпасов ВСУ
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары по электроподстанции в Киеве и теплоэлектроцентрали в Киевской области, обеспечивающим украинский ВПК.