Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых и трех десантно-штурмовых бригад ВСУ около Новоукраинки, Счастливого, Одаровки Запорожской области, Покровского, Левадного и Малиновки Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Так, в Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Терновой, Сосновки, Жовтневого и Завадского.

А в Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ольшанкой, Радьковкой, Бариловкой и Фотовижем.

Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, бронемашину, американскую 105 мм гаубицу М101 и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пристена, Шевченково, Песков-Радьковских Харьковской области, Райгородка, Лозового и Стародубовки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Высокоивановки и Черевковки ДНР.

При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Райполя Днепропетровской области, Новопавловки, Веровки, Нововикторовки, Райского и Калинино ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, восемь бронемашин, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, в пятницу российские войска освободили харьковский Сосновый Бор. А ранее на этой неделе они взяли под контроль запорожскую Барвиновку.