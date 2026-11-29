На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.11 комментариев
Самолет ВВС Швеции провел разведку у российско-финской границы
Самолет ВВС Швеции провел разведку у границы России и Финляндии
Шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen совершил полет вдоль границы России и Финляндии.
Борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции утром и направился на северо-восток, после чего пролетел вдоль северной части границы с Россией, передает РИА «Новости».
Отмечается, что шведский самолет-разведчик регулярно летает у российских границ, включая западные рубежи и Черное море около Крыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет-разведчик вернулся на базу после трехчасового патрулирования у границ России и Белоруссии.
В четверг этот же борт совершал разведку вдоль российско-финской границы.
Во вторник шведский Gulfstream S102B Korpen провел полет над акваторией Балтийского моря недалеко от воздушных границ Латвии, Литвы и Эстонии.