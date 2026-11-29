Самолет ВВС Швеции провел разведку у границы России и Финляндии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции утром и направился на северо-восток, после чего пролетел вдоль северной части границы с Россией, передает РИА «Новости».

Отмечается, что шведский самолет-разведчик регулярно летает у российских границ, включая западные рубежи и Черное море около Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет-разведчик вернулся на базу после трехчасового патрулирования у границ России и Белоруссии.

В четверг этот же борт совершал разведку вдоль российско-финской границы.

Во вторник шведский Gulfstream S102B Korpen провел полет над акваторией Балтийского моря недалеко от воздушных границ Латвии, Литвы и Эстонии.