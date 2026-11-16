МВД раскрыло схему кражи аккаунтов на «Госуслугах» через домовые чаты

Мошенники стали красть аккаунты «Госуслуг» через домовые чаты

Tекст: Катерина Туманова

Для реализации схемы злоумышленники пишут жертвам в мессенджерах от лица администраторов чата жителей дома. Под разными предлогами людям сообщают о необходимости покинуть переписку, передает ТАСС.

Мошенники убеждают собеседника, что для удаления номера из списка участников требуется назвать код, который придет в СМС. Если человек выполняет указание, злоумышленники получают пароль для входа в его учетную запись на портале «Госуслуги».

В МВД призвали россиян никогда не передавать неизвестным лицам по телефону личную информацию, включая коды из сообщений, независимо от того, кем называет себя собеседник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о краже мошенниками аккаунтов детей в мессенджерах для вымогательства денег у родителей. До этого ведомство рассказало о выманивании денег под предлогом взлома профиля на «Госуслугах». Сенатор Шейкин предупредил о рассылке сообщений об отключении платной подписки для получения доступа к аккаунтам на портале.