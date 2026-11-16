Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
МВД раскрыло схему кражи аккаунтов на «Госуслугах» через домовые чаты
Мошенники стали красть аккаунты «Госуслуг» через домовые чаты
Мошенники начали дистанционно похищать учетные записи россиян на портале «Госуслуги», представляясь администраторами домовых чатов, сообщили в МВД России.
Для реализации схемы злоумышленники пишут жертвам в мессенджерах от лица администраторов чата жителей дома. Под разными предлогами людям сообщают о необходимости покинуть переписку, передает ТАСС.
Мошенники убеждают собеседника, что для удаления номера из списка участников требуется назвать код, который придет в СМС. Если человек выполняет указание, злоумышленники получают пароль для входа в его учетную запись на портале «Госуслуги».
В МВД призвали россиян никогда не передавать неизвестным лицам по телефону личную информацию, включая коды из сообщений, независимо от того, кем называет себя собеседник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о краже мошенниками аккаунтов детей в мессенджерах для вымогательства денег у родителей. До этого ведомство рассказало о выманивании денег под предлогом взлома профиля на «Госуслугах». Сенатор Шейкин предупредил о рассылке сообщений об отключении платной подписки для получения доступа к аккаунтам на портале.