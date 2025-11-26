Китай впервые оказался в пятерке самых популярных направлений россиян на Новый год

Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян, сообщил директор Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Как указал на пресс-конференции Брагин, за год количество бронирований поездок в Китай выросло более чем в два с половиной раза. Доля продаж увеличилась с двух до шести процентов, при этом чаще всего туристы выбирают Пекин и Гуанчжоу, передает ТАСС.
Среди зарубежных направлений также в лидерах остались Белоруссия (рост на 13%), Таиланд (15%), Турция (80%) и Объединенные Арабские Эмираты (85%). По данным туристических агрегаторов, раннее бронирование отелей и других средств размещения за границей на зимний сезон выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
Среди российских направлений сохраняют популярность Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан, Калининград и Нижегородская область. Как отметил Брагин, средние цены на туры по России увеличились на 10-15% относительно 2024 года.
«Средняя цена за ночь – это не весь тур, это только ночь проживания одна, где-то порядка 8500 рублей. Это около 13% год к году рост составляет», – заявил Брагин. В некоторых регионах страны рост цен достигает 15%, в Москве отмечается увеличение примерно на 8%, а средний показатель по России составляет 13%.
По словам эксперта, глубина бронирований за счет укрепления курса рубля выросла на 20%, а бронировать новогодние поездки россияне начали за три месяца до праздников. Тем не менее основной пик бронирований ожидается во второй половине декабря.
В среду АТОР сообщила о продаже новогоднего тура за 2,32 млн рублей.
Ранее сообщалось, что для празднования Нового года россияне чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, а также планируют отправиться в Европу и на африканские курорты: доля любителей СНГ составила 24%.