Китай впервые оказался в пятерке самых популярных направлений россиян на Новый год

Китай впервые оказался в пятерке популярных направлений россиян на Новый год

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал на пресс-конференции Брагин, за год количество бронирований поездок в Китай выросло более чем в два с половиной раза. Доля продаж увеличилась с двух до шести процентов, при этом чаще всего туристы выбирают Пекин и Гуанчжоу, передает ТАСС.

Среди зарубежных направлений также в лидерах остались Белоруссия (рост на 13%), Таиланд (15%), Турция (80%) и Объединенные Арабские Эмираты (85%). По данным туристических агрегаторов, раннее бронирование отелей и других средств размещения за границей на зимний сезон выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Среди российских направлений сохраняют популярность Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан, Калининград и Нижегородская область. Как отметил Брагин, средние цены на туры по России увеличились на 10-15% относительно 2024 года.

«Средняя цена за ночь – это не весь тур, это только ночь проживания одна, где-то порядка 8500 рублей. Это около 13% год к году рост составляет», – заявил Брагин. В некоторых регионах страны рост цен достигает 15%, в Москве отмечается увеличение примерно на 8%, а средний показатель по России составляет 13%.

По словам эксперта, глубина бронирований за счет укрепления курса рубля выросла на 20%, а бронировать новогодние поездки россияне начали за три месяца до праздников. Тем не менее основной пик бронирований ожидается во второй половине декабря.

В среду АТОР сообщила о продаже новогоднего тура за 2,32 млн рублей.

Ранее сообщалось, что для празднования Нового года россияне чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, а также планируют отправиться в Европу и на африканские курорты: доля любителей СНГ составила 24%.