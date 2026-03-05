О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
ЦАХАЛ: Израиль уничтожил более 50% иранских ракетных установок
В результате ударов по Ирану, начавшихся 28 февраля, по оценкам израильских военных, выведена из строя более половины ракетных пусковых установок страны.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова раскрыла данные о потерях иранских вооруженных сил, передает ТАСС.
По сведениям военных, с 28 февраля была выведена из строя половина пусковых мощностей противника.
«По нашим оценкам, более 50% пусковых ракетных установок в Иране уничтожены», – констатировала представитель ЦАХАЛ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США сообщило об уничтожении сотен иранских пусковых установок и военных кораблей в ходе операции.
Израильские ВВС атаковали здание Совета экспертов в городе Кум для предотвращения восстановления военной силы режима.
Между тем спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о полной готовности страны к любым сценариям военного конфликту.