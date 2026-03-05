Иран пообещал ответ на возможную наземную операцию США

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Посол Джалали: Иран ответит на возможную наземную операцию США
Иран готов дать ответ на возможную наземную операцию США, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Дипломат подчеркнул, что американская сторона пока наносит лишь воздушные удары, но наземная операция будет означать прямое столкновение, передает ТАСС.
«Я думаю, что это будет не так хорошо, но мы готовы к этому. Если американцы смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле», – заявил Джалали.
По словам посла, весь иранский народ будет сопротивляться, а страна располагает достаточными возможностями для отражения атаки. Джалали отметил, что США увязнут в таком «болоте», что не смогут выбраться.
Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер. Он заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.
Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности продолжать операцию против Ирана.