Иран пообещал ответ на возможную наземную операцию США

Посол Джалали: Иран ответит на возможную наземную операцию США

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнул, что американская сторона пока наносит лишь воздушные удары, но наземная операция будет означать прямое столкновение, передает ТАСС.

«Я думаю, что это будет не так хорошо, но мы готовы к этому. Если американцы смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле», – заявил Джалали.

По словам посла, весь иранский народ будет сопротивляться, а страна располагает достаточными возможностями для отражения атаки. Джалали отметил, что США увязнут в таком «болоте», что не смогут выбраться.

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер. Он заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности продолжать операцию против Ирана.