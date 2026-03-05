  • Новость часаСК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 16:59 • Новости дня

    Иран пообещал ответ на возможную наземную операцию США

    Посол Джалали: Иран ответит на возможную наземную операцию США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов дать ответ на возможную наземную операцию США, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона пока наносит лишь воздушные удары, но наземная операция будет означать прямое столкновение, передает ТАСС.

    «Я думаю, что это будет не так хорошо, но мы готовы к этому. Если американцы смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле», – заявил Джалали.

    По словам посла, весь иранский народ будет сопротивляться, а страна располагает достаточными возможностями для отражения атаки. Джалали отметил, что США увязнут в таком «болоте», что не смогут выбраться.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер. Он заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности продолжать операцию против Ирана.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев


    5 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    @ Public Domain

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике в Азербайджане, сообщили СМИ.

    Как пишет азербайджанское агентство АПА, «запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что один из дронов попал в терминал аэропорта, а еще несколько упали в других районах города. Один из беспилотников упал вблизи школы в Нахичевани.

    После падения дронов на территории аэропорта начался сильный пожар, сообщил местный сайт Axar.az. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев

    В четверг TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет рядом с российскими представительствами и потребовало исключить подобные случаи в будущем.

    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали истребитель F-15 близ горной цепи на севере страны, сообщают информационные агентства.

    Военный самолет засекли и ликвидировали в воздушном пространстве исламской республики, передает ТАСС.

    Местом инцидента стала территория, расположенная к северу от столицы Ирана, рядом с высотами Альборз.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Также иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива

    Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.

    «По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.

    Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».

    Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».

    Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.

    Ранее в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса из-за ситуации вокруг Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    А глава МИД Сергей Лавров предложил Совету безопасности ООН принять резолюцию с призывом к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, на данный момент в Иране погибли 1 230 человек в результате ударов США и Израиля.

    5 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    Axios: Курды сосредоточили тысячи бойцов на границе для атаки на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного начала масштабного наступления на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.

    Курдские вооруженные группы, действующие вдоль ирано-иракской границы, готовятся к наземному наступлению на фоне продолжающихся ударов Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Несколько фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах.

    Часть участников формирований в последние недели перебросили из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону. Некоторые группы, предположительно, получают поддержку разведслужб Израиля и США для усиления давления на Тегеран и провоцирования внутренних волнений.

    В Белом доме ранее заявили, что президент Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для нападения на Иран.

    Ранее в прессе сообщили о начале наземных военных действий курдских сил против Ирана. Источник в силах безопасности исламской республики опроверг сведения о проникновении тысяч бойцов через границу. Президент США Дональд Трамп ранее обсудил ход конфликта с лидерами курдских фракций Ирака.

    5 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.

    По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.

    «В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    9 комментариев

    В четверг информагентства сообщили, что Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Кроме того, иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал требование к официальным лицам Ирана дать разъяснения и извиниться за инцидент с дроном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.

    Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.

    Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на равнодушие дипломатов

    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на бросивших их дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что украинский МИД ничего не делает для эвакуации украинских туристов или помощи с расселением.

    Гражданка Украины, находящаяся в Дубае, рассказала о сложной ситуации, в которой оказались украинские туристы в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после отмены всех рейсов люди не могут покинуть страну, а помощь от украинского МИД отсутствует. Она заявила: «Мы застряли... МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла».

    Туристы жалуются, что вынуждены доплачивать за проживание в отелях, поскольку срок их бронирования уже истек, и не понимают, как долго еще им придется оставаться в стране. Девушка отметила, что представителям МИД Украины было важно лишь собрать статистику для возможного учета погибших.

    Ранее российские туристы столкнулись с мошенническими схемами выселения из отелей в ОАЭ.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    Главное
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном
    Украинцы в Польше лишились большинства льгот
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Мужчины назвали недостатки современных женщин
    Shaman прокомментировал претензии к латинице на своих афишах

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану, и у Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

